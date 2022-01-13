Руководитель Пентагона позвонил Резникову: о чем говорили

Остин заявил, что поддерживает усилия Украины по наращиванию способности вооруженных сил.
Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников провели телефонный разговор на фоне стягивания российских войск к нашим границам.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Остин подтвердил "непреклонную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, постоянным усилием по наращиванию способности украинских сил путем оказания оборонной помощи".
В ходе переговоров Резников и Остин обсудили вопросы российской угрозы.
Лидеры оборонных ведомств выразили поддержку дипломатическим усилиям по деескалации напряженности и обязались продолжить их тесную координацию.
"Высоко ценим наше стратегическое партнерство. Мы развиваем наши прекрасные отношения для обеспечения мира в Украине и европейском регионе", — написал в свою очередь Резников в Twitter.
Напомним, 12 января в Брюсселе на фоне наращивания Кремлем войск на границе с Украиной состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе.
По его итогам, заместитель государственного секретаря США Венди Шерман сделала ряд важных заявлений.
Сегодня, 13 января в Вене созвали заседание Постоянного совета ОБСЕ по вопросам безопасности в Европе, в частности требованиям Кремля о "гарантиях безопасности" и стягивании войск РФ к границам Украины.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на заседании сказал, что риск войны в Европе наибольший за 30 лет.
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