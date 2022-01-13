Очільник Пентагону зателефонував Резнікову: про що говорили

Очільник Пентагону зателефонував Резнікову: про що говорили

Остін заявив, що підтримує зусилля України щодо нарощення спроможності збройних сил.

Голова Пентагону Ллойд Остін і міністр оборони України Олексій Резніков провели телефонну розмову на тлі стягування російських військ до наших кордонів.

Про це інформує пресслужба Пентагону.

Остін підтвердив "непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема постійним зусиллям щодо нарощування спроможності українських сил шляхом надання оборонної допомоги".

Під час перемовин Резніков і Остін обговорили питання російської загрози.

Лідери оборонних відомств висловили підтримку дипломатичним зусиллям щодо деескалації напруженості та взяли на себе зобов’язання продовжити їх тісну координацію.

"Високо цінуємо наше стратегічне партнерство. Ми розвиваємо наші прекрасні відносини для забезпечення миру в Україні та європейському регіоні", — написав своєю чергою Резніков у Тwitter.

Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі на тлі нарощення Кремлем військ на кордоні з Україною відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювалися питання безпеки у Європі.

За його підсумками заступниця державного секретаря США Венді Шерман зробила низку важливих заяв.

Сьогодні, 13 січня у Відні скликали засідання Постійної ради ОБСЄ через питання безпеки в Європі, зокрема вимоги Кремля про "гарантії безпеки" і стягування військ РФ до кордонів України.

Міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау на засіданні сказав, що ризик війни у Європі – найбільший за 30 років.

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