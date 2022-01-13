На Донбасі двоє бійців підірвалися на міні: стали відомі їхні імена

Обидва військових є родом з Дніпра.
В понеділок, 10 січня, в зоні проведення Операція об'єднаних сил на міні підірвалися двоє військових. Загинули 23-річний лейтенант Ілля Супрун та 51-річний старший солдат Петренко Валерій, родом з Дніпра.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця директора Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Юлія Дмитрова.
"Дніпро втратило двох захисників. Військовослужбовці 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади, лейтенант Ілля Супрун 23 роки та старший солдат Петренко Валерій 51 рік, сьогодні повертаються додому", - написала посадовиця.
Вона зазначила, що дату та час прощання з Героями повідомлять пізніше.
Зазначимо, 10 січня стало відомо про загибель двох військовослужбовців ЗСУ. Вони підірвалися на міні.
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