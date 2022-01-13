Ракета Маска вивела на орбіту український супутник "Січ-2−30": яке значення має цей запуск

Супутник зможе збирати дані для цивільних і оборонних потреб.

Власний український супутник "Січ-2-30, який вивела на орбіту ракета Falcon з мису Канаверал вже над Україною. Фахівці вже говорять про повернення України до клубу космічних держав.

Про те, яке значення має цей запуск - 13 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Від останнього запуску минуло 10 років. Тоді супутник вирушив на орбіту з Росії. Сьогодні "Січ-2-30" не має вже жодного елемента російського виробництва.

Перший український супутник "Січ-2-30" запустили у космос | Новини світу

Інформацію з супутника отримуватиме центр польотів на Хмельниччині: там його облаштували після того, як Росія анексувала Крим та взяла під контроль центр у Євпаторії. Супутник, розроблений у ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля", зможе збирати дані і для цивільних, і для оборонних потреб. Фіксувати можна багато чого: від вирубки лісів до пересування російських військ.

Сьогоднішній запуск це лише початок, переконують у Державному космічному агентстві. До 2025 року на орбіті має бути ще 7 українських супутників.

За запуском з Банкової пильно стежило керівництво держави. Президент Володимир Зеленський вже привітав конструкторів із космічним проривом.

"Я вважаю, що це початок нової фази космічної програми нашої держави. Завдяки українському супутнику "Січ-2-30" ми отримуватимемо інформацію не тільки від наших партнерів, а й свою власну. Це дуже важливо", - зазначив він.

Український супутник "Січ-2-30" - яке значення має цей запуск чи є вже знімки з космосу

"Січ-2-30" працюватиме на орбіті щонайменше 3 роки - це гарантійний термін. Проте розробники кажуть, що надійно його збудували і сподіваються, що він працюватиме ще багато років потому.

Наразі з апаратом встановлено стійкий зв'язок, усі його бортові системи працюють у штатному режимі.

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