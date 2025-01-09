ДТП на Одещині: водій на смерть збив дитину

Дівчина померла на місці аварії від отриманих травм.

В Ізмаїлі сталася ДТП - водій збив 16-річну дівчину.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

"30-річний водій автомобіля Honda здійснив наїзд на 16-річну дівчину, коли вона перетинала дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Від отриманих травм дитина, на жаль, загинула", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці перевірили водія на стан сп’яніння – він тверезий.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та патрульні. Наразі поліцейські встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, що у Львівській області поїзд, що рухався за маршрутом "Київ-Чоп", здійснив наїзд на 51-річного чоловіка, жителя одного з сіл району.

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