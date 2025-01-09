ДТП на Одещині: водій на смерть збив дитину

Дівчина померла на місці аварії від отриманих травм.
В Ізмаїлі сталася ДТП - водій збив 16-річну дівчину.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
"30-річний водій автомобіля Honda здійснив наїзд на 16-річну дівчину, коли вона перетинала дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Від отриманих травм дитина, на жаль, загинула", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці перевірили водія на стан сп’яніння – він тверезий.
На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та патрульні. Наразі поліцейські встановлюють обставини аварії.
Нагадаємо, що у Львівській області поїзд, що рухався за маршрутом "Київ-Чоп", здійснив наїзд на 51-річного чоловіка, жителя одного з сіл району.
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