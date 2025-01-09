ДТП в Одесской области: водитель насмерть сбил ребенка

Девушка скончалась на месте аварии от полученных травм.

В Измаиле произошло ДТП — водитель сбил 16-летнюю девушку.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

"30-летний водитель автомобиля Honda совершил наезд на 16-летнюю девушку, когда она пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм ребенок, к сожалению, погиб", — говорится в сообщении.

Правоохранители проверили водителя на состояние опьянения – он трезв.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и патрульные. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, что во Львовской области поезд, следовавший по маршруту "Киев-Чоп", совершил наезд на 51-летнего мужчину, жителя одного из сел района.

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