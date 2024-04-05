"Газова справа": суд ухвалив рішення щодо екснардепа-втікача Онищенка

Йдеться про привласнення понад 700 млн грн під час видобутку газу.

Колегія суддів ВАКС ухвалила вирок колишньому нардепу та олігарху Олександру Онищенку. Він заочно отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це пише Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Як відомо, народний депутат України VII скликання обвинувачувався у заволодінні державними коштами на суму понад 740 млн грн під час видобутку та продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування".

Також суд ухвалив рішення щодо його фінансового директора – 12 років позбавлення волі з конфіскацією.

Раніше йшлося про те, що колишній депутат Верховної Ради Олександр Онищенко, який переховується від українського правосуддя після звинувачення в корупції, наприкінці 2020 року отримав громадянство Росії.

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