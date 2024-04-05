"Газовое дело": суд принял решение относительно экс-нардепа-беглеца Онищенко

Речь идет о присвоении более 700 млн грн. при добыче газа.

Коллегия судей ВАКС вынесла приговор бывшему нардепу и олигарху Александру Онищенко. Он заочно получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом пишет Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Как известно, народный депутат Украины VII созыва обвинялся в завладении государственными средствами на сумму более 740 млн грн при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с публичным акционерным обществом "Укргаздобыча".

Также суд принял решение относительно его финансового директора – 12 лет лишения свободы с конфискацией.

Ранее говорилось, что бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко, скрывающийся от украинского правосудия после обвинения в коррупции, в конце 2020 года получил гражданство России.

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