Генерал припустив, чи можливий в Україні "третій Майдан"

У нашій державі люди підіймаються за цінності та перспективи.

Точиться чимало суперечок довкола інформації про те, буцімто Росія готує так званий "Майдан-3" в Україні. Проте слід розуміти, що держава-агресорка не має шансів це зробити у сучасних реаліях.

Про це в ефірі "Еспресо" сказав генерал армії України, ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Чому у РФ нічого не вийде

Як наголосив експерт, по-перше, два Майдани в Україні були за демократію, європейські цінності та наші перспективи. Тому про те, що процес перевороту може готувати РФ, не йдеться. Маломуж акцентує: це просто нереально.

"У цій ситуації 99% громадян України проти Росії й безпосередньо потерпають від війни – вбиті, поранені, скалічені й так далі. Тому усе це трохи міфи. Щоб таке зробити, потрібні глибокі передумови у суспільстві, в окремих регіонах чи секторах", – пояснив експерт.

На його думку, Росія налаштована провести агресивні операції на полі бою та захопити якомога більше територій, щоб потім ставити ультиматуми Україні та Заходу про мир на умовах РФ. Це стратегічна мета Росії, запевняє Маломуж, тому вона кидає для цього всі свої ресурси.

"Йде інформаційне забезпечення, що Росія має перспективи, що вона непереможна, що перспектив немає. Щоб ми не надіялися, і наші партнери бачили, що війна затягнулася, це на довгий період", – говорить Маломуж.

Можливо, продовжує він, ворог і справді шукає людей, які є прихильниками форматів, що пов'язані з Росією та її політикою. Але, наголошує генерал, це супермалий відсоток.

"Щоб вони сьогодні зорганізувалися у період воєнного стану, повного контролю спецслужб України, це надзвичайно малоймовірно. Тому, коли говорять, що є такий намір, я кажу, що він просто нереальний. Його практично неможливо реалізувати, бо шансів немає. Якщо щось буде з'являтися, це буде присікатися", – стверджує колишній розвідник.

Щобільше, Росія ніколи не могла організувати Майдан в Україні, каже Маломуж, навіть у ті часи, коли мала потужні позиції. Підіймалися люди на Майдан за цінності, права, землю, нові європейські перспективи. Вони виходили проти влади, яка була на той момент.

Ексголова Служби зовнішньої розвідки України наголосив: сьогодні важливо, щоб держава створювала належні умови не лише у плані протистоянню агресору, а й у толерантності, гідності, а не репресій проти людей.

"Репресії мають бути тільки відносно шпигунів, диверсантів та окремих агітаторів, навідників. Підкреслюю ще раз, це одна сота з загалу українців. Крім протистояння ворогу, його знищення та звільнення територій, має бути активна толерантна робота з людьми", – резюмував Маломуж.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що РФ прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи "хаос" всередині країни.

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