Генерал предположил, возможен ли в Украине "третий Майдан"

Происходит немало споров вокруг информации о том, что Россия готовит так называемый "Майдан-3" в Украине. Однако следует понимать, что у государства-агрессора нет шансов это сделать в современных реалиях.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал генерал армии Украины, экс-председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Почему у РФ ничего не получится

Как отметил эксперт, во-первых, два Майдана в Украине были за демократию, европейские ценности и наши перспективы. Поэтому о том, что процесс переворота может готовить РФ, речь не идет. Маломуж акцентирует: это просто нереально.

"В этой ситуации 99% граждан Украины против России и непосредственно страдают от войны – убиты, ранены, искалечены и так далее. Поэтому все это немного мифы. Чтобы такое сделать, нужны глубокие предпосылки в обществе, в отдельных регионах или секторах", – пояснил эксперт.

По его мнению, Россия настроена провести агрессивные операции на поле боя и захватить больше территорий, чтобы потом ставить ультиматумы Украине и Западу о мире на условиях РФ. Это стратегическая цель России, уверяет Маломуж, поэтому она бросает все свои ресурсы.

"Идет информационное обеспечение, что у России есть перспективы, что она непобедима, что перспектив нет. Чтобы мы не надеялись, и наши партнеры видели, что война затянулась, это на долгий период", — говорит Маломуж.

Возможно, продолжает он, враг действительно ищет людей, которые являются сторонниками форматов, связанных с Россией и ее политикой. Но, отмечает генерал, это супермалый процент.

"Чтобы они сегодня организовались в период военного положения, полного контроля спецслужб Украины, это очень маловероятно. Поэтому, когда говорят, что есть такое намерение, я говорю, что он просто нереален. Его практически невозможно реализовать, потому что шансов нет. Если что-то будет с это будет пресекаться", – утверждает бывший разведчик.

Более того, Россия никогда не могла организовать Майдан в Украине, говорит Маломуж, даже в те времена, когда имела мощные позиции. Поднимались люди на Майдан за ценности, права, землю, новые европейские перспективы. Они выходили против находившейся на тот момент власти.

Экс-председатель Службы внешней разведки Украины подчеркнул, что сегодня важно, чтобы государство создавало надлежащие условия не только в плане противостоянию агрессору, но и в толерантности, достоинстве, а не репрессиях против людей.

"Репрессии должны быть только в отношении шпионов, диверсантов и отдельных агитаторов, наводчиков. Подчеркиваю еще раз, это одна сотая общего числа украинцев. Кроме противостояния врагу, его уничтожения и освобождения территорий, должна быть активная толерантная работа с людьми", — резюмировал Маломуж.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что РФ стремится посеять раскол в украинском обществе, создавая "хаос" внутри страны.

Читайте также: