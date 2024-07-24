Графіки відключень світла на 24 липня: уточнення від "Укренерго"

У низці регіонів та столиці застосовуватимуть одну чергу відключень

НЕК "Укренерго" повідомила, що 24 липня в кількох регіонах та столиці буде діяти одна черга відключень електроенергії з 16:00 до кінця доби.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"3 16:00 до кінця доби у Києві та Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій областях буде застосовуватись одна черга відключень", — мовиться у повідомленні.

У НЕК "Укренерго" пояснили, що після кількох масованих обстрілів Росії були запроваджені аварійні відключення. З 29 травня відключення призупинили завдяки збільшенню виробництва енергії, але це покращення тимчасові.

Нагадаємо, в Україні скасували відключення світла у частині населених пунктів. Зокрема, це стосується прикордоння. Кабмін запровадив відповідну норму.

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