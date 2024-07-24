РФ під час обмінів повертає тіла українських військовополонених без внутрішніх органів - родичі бранців

Своєю чергою посол України в Туреччині Василь Боднар висловив сподівання, що Туреччина, зокрема, в ролі держави-покровительки, активно долучиться до допомоги членам родин військовополонених з тим, щоб зібрати інформацію про їхніх рідних і домогтися обмінів.

Під час обмінів Україна отримує тіла не лише закатованих у російському полоні військових, але й без органів.

Про це, зокрема, сказала дружина одного з військовополонених захисників Маріупольського гарнізону під час зустрічі в Анкарі представників родин військовополонених із надзвичайним та повноважним послом України в Туреччині Василем Боднаром, передає кореспондент "Укрінформу".

"На сьогодні вже достеменно відомо, що ми отримуємо тіла закатованих з полону. Ми отримуємо не тільки закатовані тіла, а тіла, які, на жаль, без органів. Тобто це підтверджує той факт, що чорний ринок трансплантології органів Російської Федерації працює. І, на жаль, працює з нашими військовополоненими. Тому я вважаю, що про це треба казати на весь світ, щоб зупинити цей злочин", – сказала дружина військовополоненого захисника.

Вона звернулася до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з проханням підтримати створення змішаної медичної комісії, що дозволить стежити за станом здоров'я як українських, так і російських військовополонених, а також, щоби саме Туреччина стала країною-покровителькою у вирішенні всіх гуманітарних питань, пов'язаних з обміном військовополонених.

Також дружина військовополоненого захисника наголосила на тому, що Росія відмовляється повертати і вносити в списки на обмін військовополонених Маріупольського гарнізону.

"Насправді розказують дуже страшні речі, переживають за своїх чоловіків, синів. І це реальний біль, який нас стимулює до того, щоб швидше працювати і стимулювати наших міжнародних партнерів вживати певний дій. Одна із основних вимог – це створити міжнародну медичну комісію, яка би досліджувала стан перебування наших військовополонених і допомагала їм боротися з проблемами зі здоров'ям… І це один з меседжів, який був донесений до турецької сторони", – сказав посол України в Туреччині Василь Боднар.

Мати військовослужбовця, який третій рік перебуває у російському полоні, наголосила на тому, що багато рідних не дочекалися своїх дітей з російського полону.

"Я сама мати, і останній зв'язок – я знаю про сина у лютому місяці, коли був обмін. Ми бачимо, в якому стані здоров'я повертаються наші хлопці. Це не передати словами: вони худі, їм потрібна медична допомога. Кожного разу стан їх здоров'я погіршується в полоні. Іде третій рік. І чи дочекаємось, і чи вони дочекаються цього обміну? Ми не знаємо. І тому ми переживаємо… Це дуже страшно", – заявила вона.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні очільнику Кремля Володимиру Путіну погодитися на "справедливий мир" в Україні. А згодом він мав закриту для преси зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном.

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