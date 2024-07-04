Після Путіна Ердоган поговорив про війну в Україні із Сі Цзіньпіном

Турецький президент говорив з китайським лідером про загрозу ескалації у війні РФ проти України.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який напередодні пропонував російському президенту Володимиру Путіну погодитися на "справедливий мир" в Україні, у четвер, 4 липня, провів закриту для преси зустріч із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. На цій зустрічі знову ж таки йшлося про агресію РФ в Україні.

Про це повідомляє турецьке агентство "Анадолу" з посиланням на управління зі зв'язків при Адміністрації президента Туреччини.

Переговори турецького та китайського лідерів відбулися на полях 24-го саміту Шанхайської організації співробітництва в столиці Казахстану Астані. З турецького боку на переговорах були присутні також міністр закордонних справ Хакан Фідан, міністр енергетики та природних ресурсів Алпарслан Байрактар і міністр казначейства і фінансів Мехмет Шимшек.

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"Під час зустрічі турецький лідер попередив про надзвичайно серйозну загрозу поширення конфлікту РФ і України та агресії Ізраїлю проти Палестини на регіональному та глобальному рівнях. Глава держави закликав міжнародне співтовариство вжити превентивних заходів з метою недопущення такого розвитку подій", — пише видання.

Президент Туреччини також зазначив, що Анкара націлена на подальші кроки щодо всебічного розвитку відносин із Китаєм. Він акцентував, що розширення турецько-китайських зв'язків піде на користь обом країнам.

У Китаї поки не коментували переговори Сі Цзіньпіна з Ердоганом.

Путін зустрінеться із Сі Цзіньпіном та Ердоганом у Казахстані

Нагадаємо, після переговорів Ердогана з Путіним речник господаря Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Туреччина не може бути посередником на переговорах щодо України.

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