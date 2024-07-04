Трамп уже готується продемонструвати Китаю військову потугу

Колишній радник президента з національної безпеки в адміністрації Трампа закликав "розгорнути весь корпус морської піхоти в Тихому океані".

Головні радники із зовнішньої політики кандидата в президенти США Дональда Трампа готуються проводити агресивнішу політику щодо Китаю у разі, якщо кандидат республіканців очолить Білий дім. Зокрема, вони виступають за масштабніше нарощування військової потужності США в Азії та за мита на китайський імпорт.

Про це повідомляє видання The Hill.

У повідомленні йдеться, що Роберт О’Браєн, який був радником президента з національної безпеки в адміністрації Трампа, закликав "розгорнути весь корпус морської піхоти в Тихому океані", наростити протиракетну оборону і флот винищувачів, а також перекинути авіаносець ВМС з Атлантики в Тихий океан.

Також читайте Зеленський закликав Трампа розкрити плани щодо припинення війни в Україні

Колишній заступник радника президента з нацбезпеки Метт Поттінджер закликав збільшити оборонний бюджет Америки на 800 мільярдів доларів. За його словами, це потрібно як для допомоги Україні в її оборонній війні проти Росії, так і для стримування китайської агресії в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Не буває випадкової війни. Зацикленість Вашингтона на ненавмисних конфліктах і гарячих лініях, можливо, підштовхнула Пекін до більш агресивної поведінки", - цитує видання слова Метта Поттінджера.

У виданні зазначили, що згадані колишні високопоставлені чиновники, ймовірно, працюватимуть в наступній адміністрації Трампа, якщо він повернеться в Білий дім.

Як зауважили у The Hill, Трамп уже давно жорстко висловлюється про Китай, навіть попри те, що часом він висловлював своє захоплення силою Сі Цзіньпіна як лідера.

Трамп здивував заявою про Україну! А демократи не задоволені Байденом! Найважливіше про дебати в США

Нагадаємо, кандидат у президенти Дональд Трамп заявив, якщо у США буде "розумний" лідер, то такі країни як Росія, Китай і Північна Корея припинять бути ворогами Вашингтона.

Читайте також: