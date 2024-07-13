Херсон опинився під ворожим обстрілом

У ніч проти 13 липня 2024 року у Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомили моніторингові канали та очевидці.

Зокрема, йшлося про те, що ворог потужно обстрілює Херсон та передмістя артилерією з лівого берега.

Нагадаємо, раніше ворог скинув вибухівку з дрона на місцевого мешканця, який перебував в авто. Коли бригада “екстренки” прибула для надання допомоги постраждалому, то також потрапила під повторний удар російського безпілотника.

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