Херсон опинився під ворожим обстрілом

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 13 липня 2024 року у Херсоні пролунали вибухи.
Про це повідомили моніторингові канали та очевидці.
Зокрема, йшлося про те, що ворог потужно обстрілює Херсон та передмістя артилерією з лівого берега.
Нагадаємо, раніше ворог скинув вибухівку з дрона на місцевого мешканця, який перебував в авто. Коли бригада “екстренки” прибула для надання допомоги постраждалому, то також потрапила під повторний удар російського безпілотника.
Читайте також:
- Мінус ще одна: бійці "Азову" дроном знищили російську БМП (відео)
- Окупанти почали ховати у братських могилах військових, які загинули під час вторгнення до України
- Втрати Росії у війні перетнули нову психологічну позначку