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Херсон опинився під ворожим обстрілом

Херсон опинився під ворожим обстрілом

У Херсоні та передмісті пролунали вибухи / Фото: ТСН.ua

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 13 липня 2024 року у Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомили моніторингові канали та очевидці.

Зокрема, йшлося про те, що ворог потужно обстрілює Херсон та передмістя артилерією з лівого берега. 

Нагадаємо, раніше ворог скинув вибухівку з дрона на місцевого мешканця, який перебував в авто. Коли бригада “екстренки” прибула для надання допомоги постраждалому, то також потрапила під повторний удар російського безпілотника.

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