Мінус ще одна: бійці "Азову" дроном знищили російську БМП (відео)

Українські бійці показали знищення ворожої БМП дроном. Так, бронегрупа окупантів розбита ще на під'їзді до позицій Сил оборони.

Про це написав "Азов".

ЗСУ дроном знищили російську БМП

Як зауважується, пілоти РУБпАК 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" добили ворожу техніку майстерними влучаннями.

"Ворог постійно задіює механізовані штурмові групи на Кремінському напрямку", – акцентували у бригаді.

Нагадаємо, станом на ранок 9 липня 2024 року ЗСУ знищили 553 410 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1220 військових.

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