Не дуже й “непереможний”: бійці вдарили по російському танку Т-90 (відео)

ЗСУ вдарили по танку Т-90 армії РФ. Після прильоту дрона боєкомплект дуже довго детонував.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Українські бійці вдарили по російському танку Т-90

Поставлене завдання виконав пілот роти ударних БПЛА 72-ї окремої механізованої бригади імені "Чорних Запорожців".

“Цей "непереможний" російський танк Т-90 "Прорив" вартістю кілька мільйонів доларів після прильоту звичайного FPV-дрона дуже довго показував виставу з детонації значної кількості боєкомплекту”, — пише журналіст.

Нагадаємо, станом на ранок 7 липня 2024 року ЗСУ знищили 550 990 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1150 військових.

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