Китайські солдати прибули до Білорусі: військовий експерт назвав справжню мету

Ця ситуація є продовженням співпраці диктатур по всьому світу, які постійно “брязкають зброєю”.

Справжньою метою спільних навчань армій Білорусі та КНР, на які прибули китайські військові, є створення напруженості на кордонах з ЄС та Україною.

Таку думку висловив військовий експерт Павло Нарожний в ефірі “Громадського радіо”.

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За його словами, ця ситуація є продовженням співпраці диктатур по всьому світу, які постійно “брязкають зброєю”.

“Все це робиться для того, щоб підтримувати напруження на кордоні з Польщею та на кордоні з Україною, щоб сковувати наші війська. Щоб ми не могли ті підрозділи, які стоять на кордоні з Білоруссю перекинути на інші напрямки, наприклад Донбас чи Харківщину”, - наголосив Нарожний.

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Нагадаємо, за офіційним повідомленням міністерства оборони Білорусі, військові Народно-визвольної армії Китаю візьмуть участь у "спільному антитерористичному тренуванні (навчанні)", яке триватиме від 8 до 19 липня.

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