Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Китайські солдати прибули до Білорусі: військовий експерт назвав справжню мету

Китайські солдати прибули до Білорусі: військовий експерт назвав справжню мету

Китайські військові на навчаннях у Білорусі / Фото: BRICSHeadlines на Х

Ця ситуація є продовженням співпраці диктатур по всьому світу, які постійно “брязкають зброєю”. 

Справжньою метою спільних навчань армій Білорусі та КНР, на які прибули китайські військові, є створення напруженості на кордонах з ЄС та Україною.

Таку думку висловив військовий експерт Павло Нарожний в ефірі “Громадського радіо”.

За його словами, ця ситуація є продовженням співпраці диктатур по всьому світу, які постійно “брязкають зброєю”. 

“Все це робиться для того, щоб підтримувати напруження на кордоні з Польщею та на кордоні з Україною, щоб сковувати наші війська. Щоб ми не могли ті підрозділи, які стоять на кордоні з Білоруссю перекинути на інші напрямки, наприклад Донбас чи Харківщину”, - наголосив Нарожний. 

Китай хоче переговорів з Росією і таємно зриває Саміт миру

Китай хоче переговорів з Росією і таємно зриває Саміт миру

Нагадаємо, за офіційним повідомленням міністерства оборони Білорусі, військові Народно-визвольної армії Китаю візьмуть участь у "спільному антитерористичному тренуванні (навчанні)", яке триватиме від 8 до 19 липня.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація