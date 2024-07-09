Економічне бронювання: коли депутати можуть ухвалити рішення

За словами нардепів, економічне бронювання щороку може приносити в бюджет додаткові 5 мільярдів доларів.

Економічне бронювання – цього місяця депутати можуть взятися за відповідні законопроєкти. А от запрацює закон – ймовірно вже восени.

Про це йдеться в ТСН.

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Самі ідеї – не нові, про них вже неодноразово говорили. Перша передбачає підвищений військовий збір у 20 тисяч 400 грн, які роботодавець сплачує за працівника, якого хоче зарезервувати.

Друга пропозиція – можливість бронювання працівників із зарплатнею не менше ніж 36 тисяч гривень.

І третя – гібридна: нею можуть користатися ФОПи, які мають і високу зарплату, і готові платити підвищений військовий збір. При цьому ФОП повинен діяти не менш, ніж півроку до набрання чинності закону.

Суми взялися не зі стелі. У парламенті підрахували, що 20 тисяч гривень – це середня заробітна плата в Україні і мінімальне грошове забезпечення одного військового. Економічне бронювання щороку може приносити в бюджет додаткові 5 мільярдів доларів. Автор законопроєкту Дмитро Наталуха припускає, що найімовірніше депутати повністю проголосують за нього на початку осені.

Раніше нардеп відповів, чи можна буде демобілізуватися на умовах економічного бронювання.

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