75-й ювілейний саміт НАТО: чи будуть важливі рішення про Україну

На саміті члени Альянсу оголосить нові рішучі заходи підтримки України, каже старший директор з питань Європи у Раді нацбезпеки США.

Саміт НАТО на найвищому рівні – рівні глав держав – розпочинається сьогодні у Сполучених Штатах. До Вашингтона вже прибув президент України Володимир Зеленський. Сьогодні зранку вони з дружиною поклали квіти до пам‘ятника жертв голодомору у Вашингтоні.

Про це йдеться в ТСН.

Російська війна проти України залишається головним викликом для партнерів. І приймати Україну до своїх лав до її завершення не хочуть. Але готують цілу низку заходів: коли політична воля зʼявиться, Україна має бути повністю готова до членства в Альянсі.

Також у Білому Домі підтвердили: на саміті на українців очікують важливі оголошення щодо посилення ППО та передавання літаків F16.

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Офіційно 75-й ювілейний саміт НАТО розпочинається саме сьогодні. Напередодні Вашингтон почав візуально змінюватися – безпекові паркани зʼявилися не лише довкола Білого дому, але й уздовж багатьох центральних вулиць. Рух автівок у місті суттєво обмежили, що для американців, які звикли пересуватися в основному на машинах, величезний виклик. Тож Вашингтон практично вимер – люди беруть відпустки.

До Сполучених Штатів вже прилетів чинний генсек НАТО Йенс Столтенберг. І за американською традицією його запросили на бейсбольний матч зробити перше вкидання мʼяча.

Столтенберг прийшов у футболці місцевої бейсбольної команди і кашкеті НАТО, а на трибуні його підтримував Держсекретар США Ентоні Блінкен. На цьому розважальна програма саміту не вичерпується. Сьогодні увечері президент США Джо Байден із дружиною дають гала-вечерю для лідерів держав у тому самому приміщенні, де 75 років тому було підписано угоду про створення НАТО. А вже у середу розпочнеться робота.

Перший робочий день буде присвячений загальним питанням Альянсу, а другий, четвер, партнерам. І без перебільшення головним партнером є Україна. Окрім засідання ради Україна-НАТО, відбудеться також зустріч лідерів усіх тих країн та інституцій, які підписали безпекові угоди з Україною, головуватимуть президенти Байден та Зеленський. Формального запрошення вступити до Альянсу Україна не отримає. Буде низка кроків, які мають максимально наблизити Україну до Альянсу, розповів старший директор з питань Європи у Раді нацбезпеки США Майкл Карпентер.

"На саміті члени Альянсу оголосить нові рішучі заходи підтримки України. Члени Альянсу створять нове військове командування НАТО в Німеччині, яке використовуватиме інституційні можливості НАТО для координації, підготовки та оснащення та допомоги Україні розвивати її майбутні сили. Члени Альянсу також оголосить про обіцянку допомоги Україні у сфері безпеки, яка включатиме 40 мільярдів євро протягом наступного року. Крім того, НАТО призначить цивільну особу на посаду старшого представника НАТО в Києві, щоб виконувати функції координатора взаємодії НАТО з українською владою", – каже старший директор з питань Європи у Раді нацбезпеки США.

Також Карпентер офіційно підтвердив, що на саміті буде оголошено про передавання Україні систем протиповітряноі оборони та літаків F-16. Саме це буде практичним, осяжним результатом саміту. Масовану російську ракетну атаку на Україну в понеділок, вважає Карпентер, необхідно розслідувати як воєнний злочин. І постачання Києву зброї для захисту має запобігти новим втратам.

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На саміті НАТО оголосять про ВАЖЛИВІ ЗМІНИ ДЛЯ УКРАЇНИ

На саміті НАТО оголосять про важливі зміни для України!

Раніше президент Франції Макрон відповів, які дві країни виступили проти вступу України в НАТО.

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