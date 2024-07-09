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75-й ювілейний саміт НАТО: чи будуть важливі рішення про Україну

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75-й ювілейний саміт НАТО: чи будуть важливі рішення про Україну

На саміт НАТО до Вашингтона вже прибув президент Володимир Зеленський / Фото: ТСН.ua

На саміті члени Альянсу оголосить нові рішучі заходи підтримки України, каже старший директор з питань Європи у Раді нацбезпеки США.

Саміт НАТО на найвищому рівні – рівні глав держав – розпочинається сьогодні у Сполучених Штатах. До Вашингтона вже прибув президент України Володимир Зеленський. Сьогодні зранку вони з дружиною поклали квіти до пам‘ятника жертв голодомору у Вашингтоні.

Про це йдеться в ТСН.

Російська війна проти України залишається головним викликом для партнерів. І приймати Україну до своїх лав до її завершення не хочуть. Але готують цілу низку заходів: коли політична воля зʼявиться, Україна має бути повністю готова до членства в Альянсі.

Також у Білому Домі підтвердили: на саміті на українців очікують важливі оголошення щодо посилення ППО та передавання літаків F16.

Офіційно 75-й ювілейний саміт НАТО розпочинається саме сьогодні. Напередодні Вашингтон почав візуально змінюватися – безпекові паркани зʼявилися не лише довкола Білого дому, але й уздовж багатьох центральних вулиць. Рух автівок у місті суттєво обмежили, що для американців, які звикли пересуватися в основному на машинах, величезний виклик. Тож Вашингтон практично вимер – люди беруть відпустки.

До Сполучених Штатів вже прилетів чинний генсек НАТО Йенс Столтенберг. І за американською традицією його запросили на бейсбольний матч зробити перше вкидання мʼяча.

Столтенберг прийшов у футболці місцевої бейсбольної команди і кашкеті НАТО, а на трибуні його підтримував Держсекретар США Ентоні Блінкен. На цьому розважальна програма саміту не вичерпується. Сьогодні увечері президент США Джо Байден із дружиною дають гала-вечерю для лідерів держав у тому самому приміщенні, де 75 років тому було підписано угоду про створення НАТО. А вже у середу розпочнеться робота.

Перший робочий день буде присвячений загальним питанням Альянсу, а другий, четвер, партнерам. І без перебільшення головним партнером є Україна. Окрім засідання ради Україна-НАТО, відбудеться також зустріч лідерів усіх тих країн та інституцій, які підписали безпекові угоди з Україною, головуватимуть президенти Байден та Зеленський. Формального запрошення вступити до Альянсу Україна не отримає. Буде низка кроків, які мають максимально наблизити Україну до Альянсу, розповів старший директор з питань Європи у Раді нацбезпеки США Майкл Карпентер.

"На саміті члени Альянсу оголосить нові рішучі заходи підтримки України. Члени Альянсу створять нове військове командування НАТО в Німеччині, яке використовуватиме інституційні можливості НАТО для координації, підготовки та оснащення та допомоги Україні розвивати  її майбутні сили.  Члени Альянсу також оголосить про обіцянку допомоги Україні у сфері безпеки, яка включатиме 40 мільярдів євро протягом наступного року. Крім того, НАТО призначить цивільну особу на посаду старшого представника НАТО в Києві, щоб виконувати функції координатора взаємодії НАТО з українською владою", – каже старший директор з питань Європи у Раді нацбезпеки США.

Також Карпентер офіційно підтвердив, що на саміті буде оголошено про передавання Україні систем протиповітряноі оборони та літаків F-16. Саме це буде практичним, осяжним результатом саміту. Масовану російську ракетну атаку на Україну в понеділок, вважає Карпентер, необхідно розслідувати як воєнний злочин. І постачання Києву зброї для захисту має запобігти новим втратам.

▶На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 

На саміті НАТО оголосять про ВАЖЛИВІ ЗМІНИ ДЛЯ УКРАЇНИ

На саміті НАТО оголосять про важливі зміни для України! 

На саміті НАТО оголосять про важливі зміни для України! 

Раніше президент Франції Макрон відповів, які дві країни виступили проти вступу України в НАТО.

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