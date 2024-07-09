Зеленський прибув до Вашингтона на саміт НАТО (відео)

У вівторок, 9 липня, президент Зеленський прибув на саміт НАТО.

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона, де 9 липня розпочинається саміт НАТО.

Про це повідомляє FREEДОМ.

Перед початком саміту Зеленський з першою леді поклали вінки до пам’ятника жертвам Голодомору та зустрілися з місцевою українською громадою.

Зауважимо, у Вашингтоні з 9 по 11 липня відбудеться саміт НАТО. Одним з головних питань на ньому буде стане підтримка України. Зокрема, очікується рішення щодо посилення української ППО.

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