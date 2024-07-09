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Зеленський прибув до Вашингтона на саміт НАТО (відео)

Зеленський прибув до Вашингтона на саміт НАТО (відео)

Зеленський прибув до Вашингтона на саміт НАТО (відео)

Зеленський прибув до Вашингтона на саміт НАТО

У вівторок, 9 липня, президент Зеленський прибув на саміт НАТО.

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона, де 9 липня розпочинається саміт НАТО.

Про це повідомляє FREEДОМ.

Перед початком саміту Зеленський з першою леді поклали вінки до пам’ятника жертвам Голодомору та зустрілися з місцевою українською громадою.

Зауважимо, у Вашингтоні з 9 по 11 липня відбудеться саміт НАТО. Одним з головних питань на ньому буде стане підтримка України. Зокрема, очікується рішення щодо посилення української ППО.

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