Зеленський прибув до Вашингтона на саміт НАТО (відео)

У вівторок, 9 липня, президент Зеленський прибув на саміт НАТО.
Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона, де 9 липня розпочинається саміт НАТО.
Про це повідомляє FREEДОМ.
Перед початком саміту Зеленський з першою леді поклали вінки до пам’ятника жертвам Голодомору та зустрілися з місцевою українською громадою.
Зауважимо, у Вашингтоні з 9 по 11 липня відбудеться саміт НАТО. Одним з головних питань на ньому буде стане підтримка України. Зокрема, очікується рішення щодо посилення української ППО.
Читайте також: