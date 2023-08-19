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Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню – Клименко

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню – Клименко

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко / Фото: ДСНС України у Telegram

Україна досі оговтується після жахливого теракту російських військ.

Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню. Зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі із 28-ми, а з машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила.

Про це заявив глава МЗС Ігор Клименко, повідомляє ДСНС.

Деталі

За словами міністра, основні наслідки теракту:

  • у зоні надзвичайної ситуації опинилося 180 населених пунктів;
  • щонайменше 34 особи загинули, 28 отримали поранення, безвісти зниклими вважаються 39 осіб;
  • з підтоплених районів вивезли майже 4 тис. людей та сотні домашніх тварин, щобільше, під час рятувальної операції та евакуації окупанти неодноразово відкривали вогонь по людях.  

Клименко додав, що тепер основною загрозою для України та світу є ситуація довкола ЗАЕС. 

Міністр подякував країнам-партнерам за допомогу на загальну суму 136 млн грн. Передане обладнання допомогло в ліквідації наслідків російського теракту.

Раніше показали дно Каховського водосховища після знищення росіянами ГЕС і дамби. Воно поросло травою і має вигляд футбольного поля.

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Дата публікації
Перегляди
1792
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