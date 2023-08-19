Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

У цій добірці ви знайдете кілька цікавих ідей, які доповнюватимуть ваші літні образи.

Якщо найближчим часом ви зібралися до майстра манікюру, ці цікаві та незвичайні дизайни з усього світу можуть стати вам у нагоді. Такий манікюр прикрасить ваші руки та обов'язково підніме настрій в останні тижні літа.

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