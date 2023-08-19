Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению – Клименко

Украина до сих пор приходит в себя после ужасного теракта российских войск.

Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению. Разрушены 11 пролетов верхней части дамбы с 28-ми, а из машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн смазки.

Об этом заявил глава МИД Игорь Клименко, сообщает ГСЧС.

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По словам министра, основные последствия теракта:

в зоне чрезвычайной ситуации оказалось 180 населённых пунктов;

по меньшей мере 34 человека погибли, 28 получили ранения, без вести пропавшими считаются 39 человек;

из подтопленных районов вывезли почти 4 тыс. человек и более 100 домашних животных, во время спасательной операции и эвакуации оккупанты неоднократно открывали огонь по людям.

Клименко добавил, что теперь основной угрозой для Украины и мира ситуация вокруг ЗАЭС.

Министр поблагодарил страны-партнеры за помощь на общую сумму 136 млн грн. Переданное оборудование помогло в ликвидации последствий российского теракта.

Ранее показали дно Каховского водохранилища после уничтожения россиянами ГЭС и дамбы. Оно поросло травой и выглядит футбольным полем.

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