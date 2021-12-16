На студента одеського училища під час занять впала стеля

Постраждалого доправили до лікарні.
В одній з аудиторій Одеського училища морського туристичного обслуговування обвалилася стеля. В результаті травмувався студент.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
За даними поліцейських, частина стелі впала під час занять. 17-річного хлопця госпіталізували із травмою шийного та грудного відділів хребта.
Відомості за цим фактом внесли до ЄРДР за ч.1 ст.275 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, в одній з аудиторій Одеського державного аграрного університету просто під час лекції впала стеля.
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