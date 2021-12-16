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На студента одеського училища під час занять впала стеля

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На студента одеського училища під час занять впала стеля

Постраждалого доправили до лікарні.

В одній з аудиторій Одеського училища морського туристичного обслуговування обвалилася стеля. В результаті травмувався студент. 

Про це повідомили у поліції Одеської області.

За даними поліцейських, частина стелі впала під час занять. 17-річного хлопця госпіталізували із травмою шийного та грудного відділів хребта. 

Відомості за цим фактом внесли до ЄРДР за ч.1 ст.275 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

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Нагадаємо, в одній з аудиторій Одеського державного аграрного університету просто під час лекції впала стеля.

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