На студента одеського училища під час занять впала стеля

На студента одеського училища під час занять впала стеля

Постраждалого доправили до лікарні.

В одній з аудиторій Одеського училища морського туристичного обслуговування обвалилася стеля. В результаті травмувався студент.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

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За даними поліцейських, частина стелі впала під час занять. 17-річного хлопця госпіталізували із травмою шийного та грудного відділів хребта.

Відомості за цим фактом внесли до ЄРДР за ч.1 ст.275 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

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Нагадаємо, в одній з аудиторій Одеського державного аграрного університету просто під час лекції впала стеля.

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