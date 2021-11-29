В одеській школі назвали причини обвалу штукатурки зі стелі

В закладі створено комісію, яка обстежить решту приміщень.

В одній із одеських шкіл у кабінеті інформатики на парти обвалились великі шматки штукатурки. Це сталось під час перерви, тому ані вчитель, ані учні не постраждали.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Наслідки падіння зафільмували старшокласники. Їх перевели на урок до іншого кабінету, дітей не евакуйовували, навчальний процес не зупиняли. Причини відшарування штукатурки з’ясовують експерти, тим часом у самій школі припускають: вона не витримала вібрації. Поверхом вище у цей момент якраз бігали учні середніх класів, і гуркіт був чималий.

«Заклад освіти 34 року будівництва, відповідно, ймовірно це і вплинуло на стан стелі, але жодних ознак того, що вона впаде, в закладі не було. Сьогодні наша комісія знов проводить обстеження», - зазначила директорка школи №111 Ірина Чубенко.

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