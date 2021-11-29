"Манчестер Юнайтед" оголосив про призначення "вчителя" Клоппа і Тухеля

"Манчестер Юнайтед" оголосив про призначення "вчителя" Клоппа і Тухеля

Іменитий німець керуватиме командою до кінця нинішнього сезону.

Ральфа Рангніка призначено новим головним тренером "Манчестер Юнайтед".

Про це повідомляється на офіційному сайті "манкуніанців".

Контракт підписано до літа 2022 року, після чого німець перейде на посаду консультанта.

Welcome to Manchester United, Ralf Rangnick #MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 29, 2021

21 листопада пост головного тренера Манчестер Юнайтед залишив норвежець Оле-Гуннар Сульшер. Після його звільнення командою тимчасово керував Майкл Каррік. Він буде керувати першою командою "МЮ" доти, доки не буде оформлена робоча віза Ральфа.

За свою кар'єру Рангнік привів "Шальке" до перемоги в Кубку-2010/11 та Суперкубку Німеччини-2011.

Найбільш значних успіхів досяг у "Лейпцигу", з яким за чотири сезони пройшов шлях від регіонального клубу четвертого дивізіону до Бундесліги (2015-2016). У сезоні 2018/19 "Лейпциг" виграв медалі Бундесліги, що забезпечило клубу вихід до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Відомі тренери Юрген Клопп та Томас Тухель вважають німця своїм вчителем, який допомагав їм у професійній кар'єрі.

Останнім місцем роботи спеціаліста бул московський "Локомотив", у якому він працював керівником зі спорту та розвитку.

У турнірній таблиці АПЛ англійський клуб йде на восьмому місці, маючи 18 очок після 13 турів.

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