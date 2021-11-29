"Манчестер Юнайтед" объявил о назначении "учителя" Клоппа и Тухеля

"Манчестер Юнайтед" объявил о назначении "учителя" Клоппа и Тухеля

Именитый немец будет руководить командой до конца нынешнего сезона.

Ральф Рангник назначен новым главным тренером "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщается на официальном сайте "манкунианцев".

Контракт подписан до лета 2022, после чего немец перейдет на должность консультанта.

Welcome to Manchester United, Ralf Rangnick #MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 29, 2021

21 ноября пост главного тренера Манчестер Юнайтед покинул норвежец Оле-Гуннар Сульшер. После его увольнения командой временно руководил Майкл Каррик. Он будет руководить первой командой "МЮ", пока не будет оформлена рабочая виза Ральфа.

За свою карьеру Рангник привел Шальке к победе в Кубке-2010/11 и Суперкубке Германии-2011.

Наиболее значительных успехов добился в "Лейпциге", с которым за четыре сезона прошел путь от регионального клуба четвертого дивизиона в Бундеслигу (2015-2016). В сезоне 2018/19 "Лейпциг" выиграл медали Бундеслиги, что обеспечило клубу выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

Известные тренеры Юрген Клопп и Томас Тухель считают немца своим учителем, помогавшим им в профессиональной карьере.

Последним местом работы специалиста был московский "Локомотив", в котором он работал руководителем по спорту и развитию.

В турнирной таблице АПЛ английский клуб идет на восьмом месте, имея 18 очков после 13 туров.

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