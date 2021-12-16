На студента одесского училища во время занятий упал потолок

На студента одесского училища во время занятий упал потолок

Пострадавшего доставили в больницу.

В одной из аудиторий Одесского училища морского туристического обслуживания обвалился потолок. В результате травмировался студент.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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По данным полицейских, часть потолка упала во время занятия. 17-летний парень был госпитализирован с травмой шейного и грудного отделов позвоночника.

Ведомости по этому факту были внесены в ЕРДР по ч.1 ст.275 Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

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Напомним, в одной из аудиторий Одесского государственного аграрного университета прямо во время лекции упал потолок.

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