На студента одесского училища во время занятий упал потолок

Пострадавшего доставили в больницу.
В одной из аудиторий Одесского училища морского туристического обслуживания обвалился потолок. В результате травмировался студент.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
По данным полицейских, часть потолка упала во время занятия. 17-летний парень был госпитализирован с травмой шейного и грудного отделов позвоночника.
Ведомости по этому факту были внесены в ЕРДР по ч.1 ст.275 Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.
Напомним, в одной из аудиторий Одесского государственного аграрного университета прямо во время лекции упал потолок.
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