Последствия непогоды: одесский приют остался без крыши (видео)

В помещении также обвалился потолок.

Приют для людей с инвалидностью и пожилых людей на улице Танковой, 43 в Одессе попал под удар ночной стихии — здание осталось без крыши, а помещение сейчас подтоплено.

Об этом сообщил глава общественной организации "Новая Жизнь" Федор Герасимов.

По его словам, ночью сильные порывы ветра сорвали крышу, а уже через час после этого в приюте начал обваливаться потолок.

Сейчас подопечные приюта собрались в единственном незатопленном помещении — столовой.

Напомним, в ночь на четверг Одессу накрыл мощный ливень, из-за подтопления многих улиц было затруднено движение транспорта, пилоты двух пассажирских авиалайнеров отказались от посадки в аэропорту.

Кроме того, как сообщают в ГСЧС, из-за сильного дождя в Одессе спасатели помогали людям выбираться из подтопленных домов, подвалов и квартир.

Непогода также почти уничтожила известный пляж Аркадия. Инфраструктура большинства пляжных комплексов повреждена.

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