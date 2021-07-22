Ночной ливень в Одессе: потоком воды сносило людей, подтопило дома, не приземлялись самолеты

Город затопило в результате мощного ливня.

В результате ночного ливня в Одессе затоплены улицы в центре и других районах города. По данным Одесской метеостанции, только за час ливня выпало 31 мм осадков. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

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Как сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Одесской области, за ночь на территории Одессы и района подтопило более 20 объектов, в том числе подвалы многоэтажек, дома и двора.

Всего чрезвычайники совершили 22 выезда, во время которых эвакуировали 11 человек. Сейчас работают 103 спасателя.

Как сообщили в пресс-службе Департамента городского хозяйства мэрии, в 03:00 22 июля к ликвидации последствий непогоды привлекли 68 коммунальщиков и 26 спецавто. Все службы города перешли в режим круглосуточного дежурства. Непогода повалила 28 деревьев.

Сейчас частично ограничено движение жилым массивом "Поселок Котовского", что в Суворовском районе. Уехать оттуда можно только через Объездную дорогу.

Из-за подтопления временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №1,3,7,10,12,13,20,21,26,27 и троллейбусного маршрута №12. Троллейбусный маршрут №8 функционирует до улицы Химическая.

Самолеты, которые должны были приземлиться в Одессе, направились в другие аэропорты, в частности борт LOT, который прибыл из Варшавы, вернулся, самолет Azur Air Ukraine полетел в Борисполь.

По данным синоптиков, сегодня, 22 июля, в области ожидается сильный ветер. Температура +25.

Как сообщалось, 20 июля в селе Граденицы Беляевского района Одесской области прошел сильный дождь и выпал град. Куски льда размером в грецкий орех падали с неба. Там побило овощи и порвало листья на деревьях.

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