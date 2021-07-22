Одессу накрыл мощный ливень: затоплены улицы и дороги

За час выпало более 30 сантиметров осадков

В ночь на четверг Одессу накрыла мощный ливень.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 22 июля,

За час выпало более 30 сантиметров осадков. Затопило знаменитые прогулочные улицы, в том числе и Дерибасовскую, а также центральную аллею Аркадии. В соцсетях распространяют видео, как люди бредут по колено в воде, летние площадки ресторанов буквально плавают, а предприниматели пытаются спасти мебель и холодильники.

На дорогах вода достигала автомобилям чуть ли не до середины дверцы. Движение парализовало. Местами затопило подъезды жилых домов. Кроме того, из-за непогоды отменили несколько рейсов в одесском аэропорту. Например, отдыхающие, которые летели из Анталии, должны были приземлиться в столичном аэропорту "Борисполь", а рейс из Варшавы повернули назад.

Новости Украины: Одессу накрыл мощный ливень

Как сообщалось, 20 июля в селе Граденицы Беляевского района Одесской области прошел сильный дождь и выпал град. Куски льда размером в грецкий орех падали с неба в селе с созвучным названием — Граденицы. Там побило овощи и разорвало листья на деревьях.

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