Авария на "Ривнеазот": на предприятие не пускают экологов

Специалисты перневиряють почву вокруг предприятия.
Или загрязненный грунт на десятки километров вокруг "Ривнеазота", где произошла авария, сейчас исследуют экологи.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 22 июля.
Результаты, обещают специалисты, будут через несколько дней. Впрочем, на само предприятие, несмотря на обещания руководителей, экологов не допустили. Поэтому сейчас они готовят документы, чтобы таки провести там проверку.
Внеплановые инспекции планируют и на других химзаводах Украины. Специалисты также выяснять, почему о чрезвычайной ситуации на "Ривнеазоте» не сообщили экстренные службы, а они узнали об этом через соцсети.
"Руководитель предприятия или ответственное лицо должны сразу сообщить об аварии. Фактически же наши службы знали от средств массовой информации. Инспекторы выехали, а не были допущены к проверке. Это больше всего возмущает", — подчеркнул министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.
Напомним, авария из-за разгерметизации трубопровода с выбросом нитрозных газов на предприятии "Ривнеазот" произошла 20 июля. Тогда местные сняли, как над химпредприятиях поднялась большая оранжевая туча. Несколько лабораторий виддразу начали проверять воздуха: опасности для людей не обнаружили. Нарушение правил безопасности расследует полиция.