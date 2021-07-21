Авария на химзаводе Ровно: атмосфера в городе в пределах нормы

Авария на химзаводе Ровно: атмосфера в городе в пределах нормы

Руда облако поднялась в воздух над "Ровно-Азот" вечером 20 июля.

На "Ривнеазоте", расположенном в нескольких километрах от областного центра, произошла авария: несколько лабораторий отслеживают количество веществ в воздухе.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 21 июля.

Сейчас специалисты успокаивают: все показатели в норме. "Отслеживаются несколько веществ, которые характерны именно для этого предприятия. Во время превышения они действительно вредны. Пока превышений не фиксируется. Все показатели загрязненности атмосферного воздуха в пределах нормы", — говорит руководитель лабораторного центра Ровенской области Роман Сафонов.

Спасатели на химпредприятии проводят аэроразведка и чередуют с автоцистернами, чтобы привлечь их в случае необходимости. В полиции тем временем открыли уголовное производство из-за нарушения правил безопасности.

Новости Украины: авария на "Ровноазоте" – нет ли загрязняющих веществ в воздухе

Как сообщалось, большая рыжая облако поднялась в воздух над "Ровно-Азот" вечером 20 июля. Это изрядно напугало людей. Они все снимали и выкладывали видео к соцсетям. На заводе позже прокомментировали, что в них произошла разгерметизация трубопровода нитрозных газов с последующим выбросом в атмосферу. Там заверили, что сами все локализовали. В местные больницы люди не обращались.

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