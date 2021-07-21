Народные приметы, обряды и обычаи 21 июля

Накануне непогоды увеличиваются запахи застоявшейся в прудах воды.

21 июля церковь и верующие чтят память Казанской иконы Божией Матери, святого Прокопия, праведного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца, праведного Прокопия Устянского.

21 июля: церковный праздник

Прокопий или Прокопий Скитопольський — христианский великомученик 4 века со Святой Земли.

Святой Прокопий был родом из Иерусалима и уже с юных лет вел добродетельную христианскую жизнь. Жил только на хлебе и воде, которые потреблял 2-3 раза в неделю. Всю свою жизнь Прокопий изучал Священное Писание. Был чтецом при церкви в Скитополи и прогонял злых духов возложением рук. Язычники посадили Прокопия и велели ему поклониться идолам. Когда он отказался, мужественно признавая свою веру во Христа, ему отрубили голову 303 года в Кесарии Палестинской. Прокопий стал первым мучеником за веру Христову в Палестине.

21 июля: народные традиции

Зажинки (Жатва, Прокопа) — давний украинский народный ритуал зажинок первого снопа. Это делала, как правило, хранительница рода — мать (при их отсутствии — старшая дочь) под пение зажинковой песни.

Кроме зажинок, делали еще и закрутку, чтобы рука злодея и знахаря не могла испортить хлеба. Закрутка делалась так: когда созревали хлеба, тогда женщины шли с песнями в поле, и одна из них взяв в горсть колосья, завивала их узлом — это и была закрутка. Другие в это время пели хороводные песни для навивания венков, а затем все вместе возвращались домой.

21 июля: что следует делать

На этот день раньше приходился традиционное начало жатвы, а созревание зерновых совпадал с созреванием черники. Кроме того, женщины до восхода солнца шли на огороды рвать крипяк — средство для лечения головных болей, — взрослые отваром смывали, головы, а детей купали в ваннах.

В народе считалось, что соловей поет, пока ячмень не выбросит колос, кукушка — только к Прокопия. Но это уже предвещало беду. Зато пасечники не создавали новых семей, потому что не успеют запастись на зиму медом.

21 июля: что запрещено делать

начинать новые дела;

обижаться;

ссориться;

лениться.

21 июля: украинские народные приметы

Если этот день дождливый, то хлеб в копнах может прорасти.

Утром на низменностях сухая трава — следующей ночью жди дождя.

Кувшинки едва поднимается утром над водой, но с опозданием — после обеда прибудет дождь.

Утром туман стелется по воде — день порадует теплом.

Накануне непогоды увеличиваются запахи застоявшейся в прудах воды.

Если утром цветы мокрицы закрыты и поникли, то днем следует ожидать дождя.

Перед дождем витые цветы состоят узелком.

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