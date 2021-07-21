Астрологический прогноз на 21 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: день, когда рекомендуется делать добрые дела – все вскоре они вернутся сторицей. К реализации новых дел лучше не приступать – все равно ничего хорошего не получится, зато можно – и нужно! – завершать старые.
Символ дня: сердце.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день пассивной энергетики.
Число дня: 3
Цвет дня: лазоревый, морской волны.
Камни дня: лазурит, перламутр.
За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система.
Болезни дня: необходимо вспомнить о том, что все болезни от нервов – эмоциональные перегрузки могут привести к ухудшению самочувствия.
Слова дня: выбор между духом и материей.
Геометрическая фигура дня: прямоугольник.
Брак и отношения дня: один из лучших дней для заключения брака.
Мистика дня: можно – и нужно – совершать любые магические обряды, в которых используется очистительная сила воды.
Табу дня: нельзя бить посуду и проливать жидкость – это может стать плохой приметой, предвещающей переживания и одиночество.
Какие люди рождаются в этот день: появившиеся на свет в этот день, как правило, добры, милосердны и готовы прийти на помощь другим в любое время дня и ночи. Из них получаются гениальные врачи (прежде всего хирурги, священники, благотворители и меценаты.
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