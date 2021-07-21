Астрологический прогноз на 21 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: день, когда рекомендуется делать добрые дела – все вскоре они вернутся сторицей. К реализации новых дел лучше не приступать – все равно ничего хорошего не получится, зато можно – и нужно! – завершать старые.

Символ дня: сердце.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день пассивной энергетики.

Число дня: 3

Цвет дня: лазоревый, морской волны.

Камни дня: лазурит, перламутр.

За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система.

Болезни дня: необходимо вспомнить о том, что все болезни от нервов – эмоциональные перегрузки могут привести к ухудшению самочувствия.

Слова дня: выбор между духом и материей.

Геометрическая фигура дня: прямоугольник.

Брак и отношения дня: один из лучших дней для заключения брака.

Мистика дня: можно – и нужно – совершать любые магические обряды, в которых используется очистительная сила воды.

Табу дня: нельзя бить посуду и проливать жидкость – это может стать плохой приметой, предвещающей переживания и одиночество.

Какие люди рождаются в этот день: появившиеся на свет в этот день, как правило, добры, милосердны и готовы прийти на помощь другим в любое время дня и ночи. Из них получаются гениальные врачи (прежде всего хирурги, священники, благотворители и меценаты.

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