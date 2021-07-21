Авария на "Ривнеазот": что с воздухом в городе и стоит ли людям беспокоиться

Авария на "Ривнеазот": что с воздухом в городе и стоит ли людям беспокоиться

Сейчас все измерения в воздухе в пределах нормы.

На химзаводе "Ривнеазот" произошла авария вечером 20 июля. Несколько лабораторий отслеживают, есть ли вредные вещества в воздухе после разгерметизации трубопровода на химпредприятии.

Что уже удалось выяснить утром и стоит ли жителям Ровно беспокоиться, рассказала корреспондент ТСН.Ранок Анна Махно.

В лабораторном центре утром сообщили, что все измерения воздуха, которые проводили накануне вечером, а также в течение ночи, в пределах нормы. Впрочем, еще должны исследовать почву. "Отслеживаются несколько веществ, которые характерны именно для этого предприятия. Во время превышения они действительно вредны. Пока превышений не фиксируется. Все показатели загрязненности атмосферного воздуха в пределах нормы", — говорит руководитель лабораторного центра Ровенской области Роман Сафонов.

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Авария на "Ривнеазоте" произошла накануне, около 17 часов. Очевидцы увидели большую рыжую облако над предприятием, видео выкладывали в соцсети. Впоследствии на заводе прокомментировали, что произошла разгерметизация трубопровода нитрозных газов с выбросом в атмосферу, а также убеждали, что все локализовали сами.

Впрочем, спасатели все же приехали. "Постоянно проводится аэроразведка территории и непосредственно организации возникновения. Подразделения находятся и дежурят на предприятии. Они будут находиться и чередовать до полного устранения недостатков", — говорит руководитель ГСЧС Ровенский области Сергей Крук.

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В службах сообщают, что жертв и пострадавших от аварии нет. Впрочем, на всякий случай подготовили больницу. "Оперативно развернули 25 койкомест в центральной городской больнице, если на это необходимости. Мы так понимаем из сложившейся быстрее а все нужды не будет", — говорит городской голова Ровно Александр Третьяк.

Власти говорят, что пока угрозы нет. "Угрозы, тем более причин для введения чрезвычайного положения нет. Фактически ситуация под контролем", — говорит председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.

В то же время полиция открыла уголовное производство из-за нарушения правил безопасности на химпредприятии. Также утром заседала специальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. К слову, там выразили возмущение, что об аварии с предприятия не сообщали и экстренным службам за этого пришлось узнавать едва не из соцсетей.

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