В Киеве мужчина спас испуганного пса от непогоды и стал звездой Сети

Пес не мог самостоятельно передвигаться и мужчина вынес его из воды.

В ближайшие дни столицу снова будет заливать. Льет на улице и прямо сейчас, пока герои вчерашнего урагана едва успевают оправиться. ТСН нашла мужчину, который стал звездой в Сети, спасая на руках испуганную собаку. Сейчас он и пес порядке, однако говорит: после стресса переживает за четвероногого еще больше.

Так кто этот человек с собакой, почему выбрал спасать пса вместо того, чтобы спрятаться от дождя и как реагирует на свой новый звездный статус — в материале ТСН.19:30.

Видео спасения собаки во время бури произвело настоящий ажиотаж в Сети. Мужчина вместо того, чтобы прятаться от дождя, помогает псу. Сегодня познакомиться со спасенным псом можно только забравшись через заросли в недострой. Выманить его пытаемся с Виктором. Именно он стал героем вчерашней непогоды.

Виктору Олексенко 57 лет, он работает охранником на стройке. Говорит: год назад маленьких щенков в будку охраны принес руководитель, с тех пор они живут с охранниками. Девочку зовут Ника, а мальчика, попавшего на видео — Бармалеем. Он помогает охранять. Увидеть Бармолея за лакомство получилось, а вот к интервью спасенный во время урагана пес пока не готов от камеры он прячется. Виктор говорит, все из-за вчерашнего стресса. Пес очень испугался реки из воды на дороге. Тогда сразу бросился спасать четвероногого, босиком побежал вытаскивать его из воды и даже пробил ногу.

Стать звездой Сети Виктор не планировал. Видео уже видел, а вот комментарии читает впервые. Чем отплатит псу за пережитый стресс — уже придумал: это любимая еда, а еще — ласка. После такого форс-мажора, говорит, ничего не изменится.

Новости Украины: мужчина спас испуганного пса от непогоды

Напомним, Киев снова накрыли дожди. Киевская власть сообщила, что на этот раз готова устранять последствия непогоды: для этого задействованы 13 бригад гидрослужб и 37 бригад с ручной уборки КК "Киевавтодор" — всего 315 работников дорожно-эксплуатационных предприятий. К работе задействована специальная техника — гидромонитора, Гидроэлеваторы, мотопомпы.

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