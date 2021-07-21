7-летнего сына певца Стаса Пьехи жестоко побила соседка

Сейчас мальчик находится в больнице.

Неприятный инцидент произошел с 7-летним сыном российского певца Стаса Пьехи и модели Натальи Горчаковой Петром.

Стас вместе с сыном и тещей отдыхал в загородном доме. Вдруг мальчик захотел наладить контакт со средним сыном жены питерского футбольного арбитра Владислава Безбородова. Она как раз отдыхала рядом со своими тремя детьми.

Женщине не понравилась идея маленького Петра, и она приказала ему не общаться с ее детьми. Оскорбленный Петя в ответ проткнул чужой надувной бассейн. Возмущенная женщина схватила мальчика и бросила его на землю, передает Telegram-канал Mash.

Кроме того от эмоциональной женщины досталось и бабушке Петра, теще Пьехи.

"Когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Малыш очень сильно ударился головой, и всем телом, закричал. Прибежала бабушка Пети, хотела за него заступиться, но получила град ударов и проклятий от безумной женщины. Остановить драку смог только брат Натальи Андрей, который осторожно оттеснил Безбородову в сторону. Мама Петра, узнав о случившемся, сразу вызвала полицию. Безбородова не унималась, продолжала оскорблять всех вокруг. А следователям, прибывшим на место инцидента, и вовсе сообщила, что сама стала жертвой насилия и у нее, якобы, сломан позвоночник. При этом не ясно, как с такой травмой она могла носиться по участку с криками и угрозами", — поделился очевидец происшествия, пишет StarHit.

Стас Пьеха с сыном / instagram.com/wolfieha

Сейчас маленький Петр находится в больнице. У него сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма и ушибы бедра и груди. Стас Пьеха сейчас находится с ним и собирается добиться уголовного дела.

Напомним, что Стас Пьеха выступал в оккупированном Россией Крыму и из-за незаконного пересечения границы, а также публичного оправдания российской агрессии на востоке Украины, был внесен в "Чистилище" сайта "Миротворец".

В октябре 2017 года Стас Пьеха с компанией коллег устроил гастроли по оккупированному Донбасу. Выступления состоялись в Луганске и Донецке.

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