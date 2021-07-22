Муж обидчицы 7-летнего сына Стаса Пьехи выгнал ее из дома

Владислав Безбородов назвал женщину "истеричкой".

Ситуация с избиением 7-летнего сына певца Стаса Пьехи соседкой обрастает новыми подробностями.

Так, как стало известно, мужчина агрессивной женщины, футбольный судья Владислав Безбородов после инцидента выгнал ее из дома. А в беседе с журналистами назвал "истеричкой".

"Она — истеричка. Я ее выгнал из дома. Сейчас я на собрании, таких на поле не терплю, а дома — тем более", — сказал Владислав Безбородов, пишет "КП — Петербург".

Между тем в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, по факту избиения 7-летнего мальчика в Выборгском районе Ленинградской области.

Стас Пьеха с сыном / instagram.com/wolfieha

Отметим, что сейчас 7-летний Петр находится в больнице. У него сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма и ушибы бедра и груди. Все это квалифицировали как легкий вред здоровью.

"Когда Петю выпишут, будет назначена судмедэкспертиза и проведена более детальная проверка. Сейчас пока сложно установить до конца степень вреда здоровью. Но она точно не меньше, чем легкая. Поэтому дело могут еще переквалифицировать в ущерб здоровью средней тяжести", — рассказал журналистам адвокат Сергей Жорин, которого Пьеха нанял после инцидента.

Стас Пьеха с сыном / instagram.com/wolfieha

В свою очередь Стас Пьеха в Instagram выложил видео с женщиной, которая ударила его сына. В нем она говорит, что ее дети, которых у нее трое, неприкосновенны:

"Это единственный аспект, в котором я полностью согласен с госпожой И. Безбородовой, которая побила моего сына и его бабушку, только с одной поправкой — все дети неприкосновенны! Хочу выразить благодарность Председателю СК — Александру Бастрыкину за то, что взял ситуацию под личный контроль Я очень надеюсь, что это дело станет для многих важным уроком ... повторюсь ... нет ни одного ребенка, которого можно бить! Ни своего, ни чужого", — подчеркнул Пьеха.

Отметим, что инцидент произошел, когда семья Стаса Пьехи отдыхала за городом. Рядом отдыхала жена футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя своими детьми. Сын артиста захотел с ними поиграть, женщина это запретила делать. Оскорбленный мальчик проткнул в ответ соседский надувной бассейн. Разъяренная женщина схватила маленького Петю и ударила его о землю.

Напомним, что Стас Пьеха выступал в оккупированном Россией Крыму и из-за незаконного пересечения границы, а также публичного оправдания российской агрессии на востоке Украины, был внесен в "Чистилище" сайта "Миротворец".

В октябре 2017 года Стас Пьеха с компанией коллег устроил гастроли оккупированным Донбассом. Выступления состоялись в Луганске и Донецке.

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