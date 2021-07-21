Гороскоп на 22 июля для всех знаков Зодиака: день встречи с прошлым

Гороскоп на 22 июля для всех знаков Зодиака: день встречи с прошлым

День встречи с прошлым, когда в нашу жизнь – вместе с ощущением дежавю – могут вернуться былые обстоятельства, ситуации и люди.

Все вышесказанное "придет" не просто так, а с определенной целью: благодаря им можно будет осознать и проанализировать сделанные ранее ошибки, найти способ их исправить и не повторять ничего подобного в будущем.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 22 июля для Овнов

Возвращение к ситуации, которая имеет место быть некоторое время назад, поможет сбросить "камень", который с тех пор лежит на душе – жить без него станет не только легче, но и гораздо приятнее.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 22 июля для Тельцов

Серьезное решение, которое вам необходимо принять в этот день, лучше перенести на другое время или, если такой возможности нет, то хотя бы не торопиться с ним – велик риск допустить ошибку.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 22 июля для Близнецов

Необходимо отказаться от реализации серьезного проекта, даже если вы заранее наметили его на этот день – лучше заняться мелкими делами, без которых трудно будет приступить к новым начинаниям.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 22 июля для Раков

Воспоминания, которые могут нахлынуть в этот день, будут приятными, но несмотря на это нельзя позволять им утащить вас в лабиринт прошлого – жить необходимо только сегодняшним днем.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 22 июля для Львов

Не стоит увлекаться самокритикой – она испортит настроение, но никак при этом на вас не повлияет, достаточно того, что вы вообще решили проанализировать свое поведение – это для вас не характерно.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 22 июля для Дев

Избавиться от воспоминаний о не самых приятных событиях прошлого смогут только те, кто – хотя бы в мыслях – вернется к ним и переживет все снова, тогда они не будут больше вас беспокоить.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 22 июля для Весов

День рекомендуется провести в одиночестве: так вам удастся избежать враждебных выпадов и высказываний со стороны окружающих и сохранить душевное спокойствие, которое вам сейчас так необходимо.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 22 июля для Скорпионов

Свое профессиональное превосходство вам удастся доказать не на словах, а на деле: обстоятельства сложатся таким образом, что вы окажетесь непревзойденными в своей профессии, что высоко оценит начальство.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 22 июля для Стрельцов

День благоприятен для примирения с человеком, ссора с которым заставляет вас страдать, при этом совершенно неважно, по чьей вине она произошла – главное, наладить былые отношения.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 22 июля для Козерогов

Звезды настоятельно рекомендуют вам отправиться на отдых к морю или – хотя бы! – переехать за город на дачу: вы давно заслужили отдых, который так необходим вам сейчас.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 22 июля для Водолеев

Иногда сон бывает просто сном – именно так будет сегодня: несмотря на яркость и обилие сюжетных линий в вашем сновидении, не стоит искать в нем пророчеств и подсказок подсознания, их там нет.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 22 июля для Рыб

Свободное время необходимо посвятить наведению порядка в доме: самое главное – избавиться от хлама, который задерживает позитивную энергию, которая не может пробиться сквозь его завалы.

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