Астролог назвал лучших хозяек Зодиака

Хозяйственность – одно из самых важных женских качеств, на которые обращают внимание мужчины, даже если вслух они это отрицают.

Как определить степень хозяйственности той или иной девушки не эмпирическим, а теоретическим путем – тогда не придется столкнуться с неприятной неожиданностью в совместной жизни. Астролог Людмила Булгакова назвала главных хозяек Зодиака.

Рак (22.06 – 22.07)

Женщины-Раки могут посоревноваться за звание лучших хозяек с любым другим знаком: они чисто убирают квартиру, не только стирают, но и крахмалят белье и очень вкусно готовят. А еще им нет равных в умении создавать уют: где бы они ни очутились – в съемной квартире или гостинице, – вокруг них тут же появляются салфетки, диванные подушки и вазы с цветами, что создает неповторимую – домашнюю – атмосферу в самой обезличенной обстановке.

Дева (22.08 – 23.09)

Женщины-Девы – фанатки порядка: они готовы часами наводить его в доме и в шкафах, да так, что все вокруг них выглядит безукоризненно и разложено стопками и расставлено по ранжиру. С упорядочиванием окружающего пространство может сравниться только одно занятие – кулинария: причем делают они это так мастерски, что при желании могли бы написать поваренную книгу, которая пользовалась бы большим успехом – тираж скупили бы в один момент.

Козерог (22.12 – 20.01)

Женщины-Козероги очень любят, когда вокруг них все разложено по порядку и блестит от чистоты, но вот ведь незадача: сами они не любят заниматься хозяйством – точнее, делают это из-под палки. Именно поэтому они максимально оптимизируют и автоматизируют процесс уборки и готовки, и он занимает у них минимум времени и сил, а результат оказывается максимально эффективным. Ну а затем они могут вернуться к своему любимому занятию – выполнению профессиональных обязанностей.

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