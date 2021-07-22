22 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

22 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день празднуют Международный день бокса.

Какой сегодня день

22 июля — в мире отмечают День гамака, День крысолова, День приблизительного числа Пи, Международный день бокса.

День гамака

Считается, что гамак изобрели древние Майя. В Европу его привез Кристофор Колумб.

Гамаки распределяют вес тела равномерно и оно чувствует наименьшее давление, вот почему человек просыпается, чувствуя себя свежим и расслабленным каждый раз, когда засыпает в гамаке.

Наибольший гамак в мире есть в Северной Каролине (США). Его длина — 12,8 метра, сотканный он из более чем 3048 метров веревки и может держать до 3628 кг веса.

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Международный день бокса

Впервые соревнования по боксу прошли в 688 году до н. е, когда были включены в программу античных Олимпийских игр. Кулачные бои со зрителями и участниками на древнеегипетском рельефе второго тысячелетия до н. е, а также изображены в старинных индийских текстах — Ведах и Рамаяна.

В нынешнем виде этот вид спорта появился в Англии в начале 18 века, а с возрождением олимпийского движения бокс также вошел в список олимпийских видов спорта — с 1920 года.

Сегодня этот вид спорта остается чрезвычайно популярным.

День ангела сегодня

День ангела (именины) празднуют: Мария, Иван, Андрей, Константин, Кирилл, Александр, Федор Михаил и Болеслав.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

22 июля православные чтят память священномученика Панкратия, епископа Тавроменийського.

Панкратий Тавроменийский

Отец Панкратия, услышав об Иисусе Христе, взяв с собой юного сына, отправился в Иерусалим. Он сблизился со святым апостолом Петром.

Впоследствии святые апостолы Петр и Павел рукоположили Панкратия во епископа сицилийского города Тавромения.

В течение одного месяца он построил храм, где совершал Богослужения. Число верующих быстро росло, и вскоре почти все жители Тавромения и окрестных городов приняли христианскую веру.

Однажды язычники напали на Панкратия и избили его до смерти камнями. Мощи святителя покоятся в храме его имени, в Риме.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

Наши предки 22 июля начинали собирать и пробовать первые огурцы. По традиции в этот день огурец закапывали в тайном месте — считалось, что в этом случае урожай будет хорошим.

22 июля называли "черничным" днем: крестьяне собирали чернику.

Святым мученикам Кириллу и Панкратию сегодня принято молиться о здоровье, красоте и благополучия свое и своих близких.

Приметы:

Если хороший урожай черники, то зима будет морозной;

Если черника еще не созрела, то стоит готовиться к холодной осени;

Если птицы низко летают, то будут дожди.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя злоупотреблять жирной пищей, алкоголем и поддаваться вредным привычкам;

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;

Нельзя выходить из дома без веской причины.

Отказывать в помощи;

Ругаться с родителями. Даже если они абсолютно правы, лучше сгладить конфликт и не вступать в перепалки.

Что произошло в этот день

1099 — крестоносцами создано Иерусалимское королевство, первым главой государства ( "защитником Гроба Господня") избран Готфрид Бульонский

1502 — в Лиссабон вернулись участники португальской экспедиции, в которой в должности астронома принимал участие Америго Веспуччи. Это плавание принесло ему мировую славу как первооткрывателю Нового Света, как тогда называли Южную Америку, лежавшую к югу от экватора

1653 — в столицу Молдавского княжества Сучавы подошел семитысячная отряд Тимоша Хмельницкого во главе с новым хозяином молдавским Георгием Штефаном, началась осада.

1763 — Екатерина II издает Манифест "О дозволениям всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселятся в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах», который стимулировал миграцию немцев в Российской империи, в том числе и на юг Украины

1819 — состоялась премьера спектакля Ивана Котляревского «Наталка Полтавка»

1894 — на трассе Париж-Руан длиной 126 км состоялись первые в мире автогонки;

1930 — Колхозцентр СССР установил оценку и оплату труда в колхозах не в деньгах, а в трудоднях

1944 — создан Международный валютный фонд;

1968 — правозащитник Анатолий Марченко обратился с письмом к BBC и западной прессы по поводу ввода советских войск в Чехословацкой Социалистической Республики;

1983 — американец Дик Смит первым облетел Землю на вертолете

2014 — город Северодонецк освобождены от террористов ЛНР.

Кто родился в этот день

1878 — Януш Корчак, польский писатель, педагог, врач;

1891 — Сергей Пилипенко, украинский писатель, баснописец, публицист. Расстрелян 3 марта 1934;

1902 — Петр Холодный, украинский художник-монументалист, график

1937 — Богдан Климчак, украинский писатель, многолетний политзаключенный советских концлагерей. Один из последних политзаключенных УССР.

1946 — Мирей Матье, французская певица.

2013 — Джордж Кембриджский, сын герцога Кембриджского Уильяма и его жены, герцогини Кембриджской Кейт.

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