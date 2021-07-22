22 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день празднуют Международный день бокса.
Какой сегодня день
22 июля — в мире отмечают День гамака, День крысолова, День приблизительного числа Пи, Международный день бокса.
День гамака
Считается, что гамак изобрели древние Майя. В Европу его привез Кристофор Колумб.
Гамаки распределяют вес тела равномерно и оно чувствует наименьшее давление, вот почему человек просыпается, чувствуя себя свежим и расслабленным каждый раз, когда засыпает в гамаке.
Наибольший гамак в мире есть в Северной Каролине (США). Его длина — 12,8 метра, сотканный он из более чем 3048 метров веревки и может держать до 3628 кг веса.
Международный день бокса
Впервые соревнования по боксу прошли в 688 году до н. е, когда были включены в программу античных Олимпийских игр. Кулачные бои со зрителями и участниками на древнеегипетском рельефе второго тысячелетия до н. е, а также изображены в старинных индийских текстах — Ведах и Рамаяна.
В нынешнем виде этот вид спорта появился в Англии в начале 18 века, а с возрождением олимпийского движения бокс также вошел в список олимпийских видов спорта — с 1920 года.
Сегодня этот вид спорта остается чрезвычайно популярным.
День ангела сегодня
День ангела (именины) празднуют: Мария, Иван, Андрей, Константин, Кирилл, Александр, Федор Михаил и Болеслав.
Какой православный (христианский) праздник сегодня
22 июля православные чтят память священномученика Панкратия, епископа Тавроменийського.
Панкратий Тавроменийский
Отец Панкратия, услышав об Иисусе Христе, взяв с собой юного сына, отправился в Иерусалим. Он сблизился со святым апостолом Петром.
Впоследствии святые апостолы Петр и Павел рукоположили Панкратия во епископа сицилийского города Тавромения.
В течение одного месяца он построил храм, где совершал Богослужения. Число верующих быстро росло, и вскоре почти все жители Тавромения и окрестных городов приняли христианскую веру.
Однажды язычники напали на Панкратия и избили его до смерти камнями. Мощи святителя покоятся в храме его имени, в Риме.
Какие народные приметы и традиции сегодня
Традиции:
- Наши предки 22 июля начинали собирать и пробовать первые огурцы. По традиции в этот день огурец закапывали в тайном месте — считалось, что в этом случае урожай будет хорошим.
- 22 июля называли "черничным" днем: крестьяне собирали чернику.
- Святым мученикам Кириллу и Панкратию сегодня принято молиться о здоровье, красоте и благополучия свое и своих близких.
Приметы:
- Если хороший урожай черники, то зима будет морозной;
- Если черника еще не созрела, то стоит готовиться к холодной осени;
- Если птицы низко летают, то будут дожди.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя злоупотреблять жирной пищей, алкоголем и поддаваться вредным привычкам;
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;
- Нельзя выходить из дома без веской причины.
- Отказывать в помощи;
- Ругаться с родителями. Даже если они абсолютно правы, лучше сгладить конфликт и не вступать в перепалки.
Что произошло в этот день
- 1099 — крестоносцами создано Иерусалимское королевство, первым главой государства ( "защитником Гроба Господня") избран Готфрид Бульонский
- 1502 — в Лиссабон вернулись участники португальской экспедиции, в которой в должности астронома принимал участие Америго Веспуччи. Это плавание принесло ему мировую славу как первооткрывателю Нового Света, как тогда называли Южную Америку, лежавшую к югу от экватора
- 1653 — в столицу Молдавского княжества Сучавы подошел семитысячная отряд Тимоша Хмельницкого во главе с новым хозяином молдавским Георгием Штефаном, началась осада.
- 1763 — Екатерина II издает Манифест "О дозволениям всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселятся в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах», который стимулировал миграцию немцев в Российской империи, в том числе и на юг Украины
- 1819 — состоялась премьера спектакля Ивана Котляревского «Наталка Полтавка»
- 1894 — на трассе Париж-Руан длиной 126 км состоялись первые в мире автогонки;
- 1930 — Колхозцентр СССР установил оценку и оплату труда в колхозах не в деньгах, а в трудоднях
- 1944 — создан Международный валютный фонд;
- 1968 — правозащитник Анатолий Марченко обратился с письмом к BBC и западной прессы по поводу ввода советских войск в Чехословацкой Социалистической Республики;
- 1983 — американец Дик Смит первым облетел Землю на вертолете
- 2014 — город Северодонецк освобождены от террористов ЛНР.
Кто родился в этот день
- 1878 — Януш Корчак, польский писатель, педагог, врач;
- 1891 — Сергей Пилипенко, украинский писатель, баснописец, публицист. Расстрелян 3 марта 1934;
- 1902 — Петр Холодный, украинский художник-монументалист, график
- 1937 — Богдан Климчак, украинский писатель, многолетний политзаключенный советских концлагерей. Один из последних политзаключенных УССР.
- 1946 — Мирей Матье, французская певица.
- 2013 — Джордж Кембриджский, сын герцога Кембриджского Уильяма и его жены, герцогини Кембриджской Кейт.
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