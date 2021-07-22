Три знака, которым стоит прислушаться к советам окружающих

День, когда космические энергии поспособствуют развитию креативных способностей: каждый, у кого есть любимое занятие, связанное с творчеством, может попробовать создать нечто действительно прекрасное, превратив хобби в основное – и бюджетообразующее – занятие. В это время также не стоит пропускать мимо ушей советы, которые могут дать даже совершенно незнакомые люди – в их словах будет зерно истины.

Сегодня, 22 июля, прислушиваться к советам окружающих стоит представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них внимание к чужим словам особенно важно.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, увы, нечасто обращают внимание на слова других людей – для этого они слишком упрямы и своенравны, а стало быть, считают себя истиной в последней инстанции. И совершенно напрасно, поскольку рядом с ними много мудрых людей, которые могли бы – если бы представили знака к ним прислушивались – помочь им в самых разных житейских ситуациях. Так, сегодня кто-то из близких людей даст им ценный житейский совет, но они, скорее всего, не обратят на него внимания.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы настолько уверены в собственной правоте и непогрешимости, что чужого мнения для них практически не существует. В ответ на чью-либо попытку дать им совет, представители знака только удивленно приподнимают бровь и недоуменно пожимают плечами – дескать, о чем это вы? Такая реакция отшибает у окружающих желание высказывать им свое мнение, а ведь сегодня кто-то из близких – или не очень – людей мог бы дать им действительно ценный совет, точнее, ответ на важный вопрос.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы живут в твердой уверенности, что на любую тему могут высказывать свое мнение – более авторитетное, чем то, которое имеют другие. Поэтому в полном соответствии с известным анекдотом на слова: "Я вам скажу так!" – неизменно отвечают: "Я вам скажу лучше!" Давать таким людям советы – дело непростое, поэтому те, кто хорошо знает представителей знака, предпочитают промолчать. Но сегодня, похоже, у первых достанет мужества все-таки дать совет, а вторым – мудрости его услышать.

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