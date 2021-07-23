23 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день в мире отмечают Всемирный день китов и дельфинов.
Какой сегодня день
23 июля — в мире отмечают Всемирный день китов и дельфинов, Международный день бла-бла-бла.
Всемирный день китов и дельфинов
Ежегодно 23 июня в мире отмечают Всемирный день китов и дельфинов. Он было основан в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия после 200 лет беспощадного истребления, ввела запрет на китовый промысел. До сих пор в мире запрещена охота на китов и торговля их мясом.
Еще один из главных факторов исчезновения китов, дельфинов и других морских млекопитающих — это их вылов для дельфинариев, океанариумов и цирков. Поэтому, сегодняшний день считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих.
День ангела сегодня
День ангела (именины) празднуют: Антон, Георгий, Даниил, Степан, а также Роман.
Какой православный (христианский) праздник сегодня
23 июля православные чтят память преподобного Антония Печерского.
Антоний Печерский
Преподобный Антоний — основатель Киево-Печерского монастыря, а также один из основателей русского монашества.
Родился в городе Любеч, где в юности жил в собственноручно выкопанной пещере, с которой началась история тамошнего Антониевого монастыря. Продолжал свой монашеский подвиг на святой горе Афон, где по сей день сохраняется его пещера.
Вернувшись в конце 40-х гг. 11 в. на Русь, уединился в небольшой пещере на берегу Днепра. Впоследствии, вокруг него сплотилось немало монахов. Он назначил их игуменом Варлаама и снова уединился. Вскоре вернулся в Киево-Печерский монастырь, однако в результате конфликта с князем Изяславом Ярославичем перебрался весной 1069 года в Чернигов и основал там новый пещерный монастырь.
Позже вернулся в Киев и заложил каменный Успенский собор Киево-Печерского монастыря в 1073 году. Свой жизненный путь закончил в одном из скитов Киево-Печерского монастыря. Канонизирован православной церковью как преподобный на рубеже 13-14 вв.
Какие народные приметы и традиции сегодня
Традиции:
- В народе верили, что там, где есть ряска, живут русалки. Поэтому наши предки пытались 23 июля не ходить к водоемам без особой необходимости, поскольку считалось, что эти духи могут заманить человека и затянуть ее под воду.
Приметы:
- Если ночью в этот день гроза, то днем будет теплая погода.
- Если лягушки вылезли на берег и прыгают, будет приятная погода.
- Если 23 июля приходится на пятницу или среду, и в этот день гремит гром — значит, рыба будет хорошо ловиться.
- Резкий гром на Антония — признак, который говорит о том, что будет дождь. Громкий гром — жди ливня.
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит подметать в доме и убирать во двор. Также ходите к водоемам.
- Не желательно сегодня планировать отдых на природе.
- Также не стоит в этот день выполнять никаких финансовых операций, чтобы не навлечь проблем с деньгами;
- Не следует устраивать шумных гуляний и застолий, чтобы не праздник не закончилось слезами.
- Стричь волосы. Одевать грязную одежду. Это может привести к болезням.
Что произошло в этот день
- 971 — Киевская Русь и Византийская империя заключили мирный договор.
- 1093 — половцы разбили русское войско Святополка в битве на реке Желянь.
- 1711 — подписан Прутский договор, по которому Московское царство возвращало Османской империи Азов и принимало обязательства разрушить крепость Таганриг.
- 1888 — в Киеве открыли памятник Богдану Хмельницкому.
- 1901 — немецкий врач Роберт Кох выдвинул теорию, что переносчиком бубонной чумы являются крысы.
- 1936 — создан Институт истории Украины АН УССР.
- 1965 — на экраны вышла комедия Леонида Гайдая Операция "Ы" и другие приключения Шурика.
- 1980 — запуск космического корабля Союз-37, в составе экипажа которого в космос отправился первый космонавт из Азии, вьетнамец Фам Туан.
- 1982 — принято решение о полном запрете вылова китов в коммерческих целях.
- 1990 — Леонид Кравчук избран председателем Верховного Совета РСФСР.
Кто родился в этот день
- 1888 — Реймонд Чандлер, американский писатель.
- 1915 — Михаил Матусовский, советский поэт, переводчик произведений Т. Шевченко и других украинских поэтов.
- 1933 — Ричард Роджерс, британский архитектор, один из создателей стиля хай-тек; лауреат Императорской и Притцкеровской (2007) премий.
- 1938 — Вагрич Бахчанян, украинский и американский художник армянского происхождения, поэт-концептуалист.
- 1946 — Александр Кайдановский, советский актер, режиссер и сценарист украинского происхождения.
- 1969 — Дмитрий Христич, украинский хоккеист.
- 1976 — Игорь Карпенко, украинский хоккеист.
- 1982 — Пол Уэсли, американский актер.
- 1989 — Дэниэл Рэдклифф, британский киноактер.