21 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

21 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день в мире отмечают День вредной еды.

Какой сегодня день

21 июля — в мире отмечают Международный день нездоровой пищи.

Международный день нездоровой (вредной) пищи

День вредной пищи начали отмечать в США любители любители снеков, газировки, чипсов, сладостей и продукции фаст-фуд кафе.

Термин "вредная еда" впервые придумал и ввел в оборот более 40 лет назад микробиолог Майкл Джекобсон, обозначив так продукты, содержащие много калорий и вредные для здоровья вещества при минимуме пищевой ценности, то есть витаминов и минералов. В 2008 году ученые доказали, что "вредные продукты" влияют на мозг так же, как наркотики, вырабатывая пищевую зависимость.

Сторонники празднования этого дня объявили войну тенденции подсчета калорий и призывают хотя бы в этот день поесть что-то, что хочется, а не то, что нужно. Ведь вредная пища одновременно и самая вкусная. Правда, с ними согласны далеко не все, напоминая, что такие празднования себе же во вред.

День ангела сегодня

День ангела (именины) празднуют: Андрей, Виктор, Даниил, Дмитрий, Прокопий.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

21 июля православные чтят память великомученика Прокопия.

Великомученик Прокопий Скитопольський

Прокопий или Прокопий Скитопольский — христианский великомученик 4 века со Святой Земли. Святой Прокопий был родом из Иерусалима и уже с юных лет вел добродетельную христианскую жизнь. Жил только на хлебе и воде, которые потреблял 2-3 раза в неделю.

Всю свою жизнь Прокопий изучал Священное Писание. Был чтецом при церкви в Скитополи и прогонял злых духов возложением рук. Язычники заключили Прокопия и велели ему поклониться своим богам. Когда он отказался, ему отрубили голову в Кесарии Палестинской. Прокопий стал первым мучеником за веру Христову в Палестине.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

21 июля православные христиане отмечают день святого Прокопия Кесарийского, в народе праздник называется Прокопий Жнец. С его именин начинали жать рожь, перед этим крестьяне обычно служили молебен в честь святого. После этого накрывали столы, устраивали угощение.

Продолжали на Прокопия и заготавливать корма для скота.

Приметы:

Какая погода на Прокопия, такая будет и 2 августа на Ильин день.

Если 21 июля на небе молодой месяц, то по погоде можно определить, каким будет август.

Если колосок на Прокопия заткнуть за пояс, то к концу лета спина болеть не будет.

Что нельзя делать в этот день

В этот день отмечают праздник иконы Казанской Божьей Матери. Оно не относится к 12 крупнейших церковных праздников, поэтому работать не возбраняется. Однако верующие знают, что в этот день все-таки лучше пойти в церковь, помолиться, а не затевать обычные и важные дела или стирать и убирать. Считается даже, что тяжелая работа в этот день не дает весомых результатов.

В день празднования Казанской Божьей Матери не рекомендуют ссориться, плакать, грустить или сожалеть о прошлом.

Сегодня не сидите дома, а отправляйтесь в гости к своим друзьям и родственникам.

Купаться в этот день нельзя, ведь можно потревожить Водяного.

Что произошло в этот день

356 до н. е. — в ночь с 20 на 21 июля Герострат сжег храм Артемиды в Эфесе.

365 — землетрясением частично разрушено одно из семи чудес света — Александрийский маяк. Окончательно маяк был разрушен в результате очередного землетрясения 1375.

1773 — Папа Римский Климент XIV издал буллу о запрете Ордена иезуитов.

1774 — подписан Кючук-Кайнарджийский мирный договор, по которому было установлено независимость Крымского ханства.

1822 — создание Первой Мексиканской империи.

1944 — Иосиф Сталин подписал декрет о депортации из Кавказа турок-месхетинцев.

1969 — американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин в рамках полета "Apollo 11" выходят на поверхность Луны.

1992 — сторожевой корабль Черноморского флота СКР-112 поднял украинский флаг и отправился в Одессу чтобы войти в состав ВМС Украины.

2013 — вступил на престол король Бельгии Филипп I.

Кто родился в этот день

1882 — Давид Бурлюк, украинский художник-футурист, поэт, теоретик искусства, литературный и художественный критик, издатель.

1898 — Георгий Лангемак, украинский советский ученый, один из пионеров ракетной техники и один из основных авторов реактивного миномета «Катюша» .Репресований в 1938

1899 — Эрнест Хемингуэй, американский писатель.

1906 — Елена Телига, украинская поэтесса, публицист, литературный критик, деятель ОУН.

1907 — Олег Ольжич (Олег Кандыба), украинский поэт, археолог и политический деятель, один из ведущих деятелей ОУН.

1951 — Робин Уильямс, американский актер, лауреат "Оскара" (1998) ( "Умница Уилл Гантинґ") "Миссис Даутфайр", "Попай", "Куда ведут мечты", "Джуманджи").

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1966 — Наталья Николаишин, солистка Национальной оперы Украины.

1971 — Шарлотта Генсбур, франко-британская — актриса и певица. Дочь Джейн Биркин и Сержа Генсбура, родители которого эмигрировали из Харькова.

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