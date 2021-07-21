21 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день в мире отмечают День вредной еды.
Какой сегодня день
21 июля — в мире отмечают Международный день нездоровой пищи.
Международный день нездоровой (вредной) пищи
День вредной пищи начали отмечать в США любители любители снеков, газировки, чипсов, сладостей и продукции фаст-фуд кафе.
Термин "вредная еда" впервые придумал и ввел в оборот более 40 лет назад микробиолог Майкл Джекобсон, обозначив так продукты, содержащие много калорий и вредные для здоровья вещества при минимуме пищевой ценности, то есть витаминов и минералов. В 2008 году ученые доказали, что "вредные продукты" влияют на мозг так же, как наркотики, вырабатывая пищевую зависимость.
Сторонники празднования этого дня объявили войну тенденции подсчета калорий и призывают хотя бы в этот день поесть что-то, что хочется, а не то, что нужно. Ведь вредная пища одновременно и самая вкусная. Правда, с ними согласны далеко не все, напоминая, что такие празднования себе же во вред.
День ангела сегодня
День ангела (именины) празднуют: Андрей, Виктор, Даниил, Дмитрий, Прокопий.
Какой православный (христианский) праздник сегодня
21 июля православные чтят память великомученика Прокопия.
Великомученик Прокопий Скитопольський
Прокопий или Прокопий Скитопольский — христианский великомученик 4 века со Святой Земли. Святой Прокопий был родом из Иерусалима и уже с юных лет вел добродетельную христианскую жизнь. Жил только на хлебе и воде, которые потреблял 2-3 раза в неделю.
Всю свою жизнь Прокопий изучал Священное Писание. Был чтецом при церкви в Скитополи и прогонял злых духов возложением рук. Язычники заключили Прокопия и велели ему поклониться своим богам. Когда он отказался, ему отрубили голову в Кесарии Палестинской. Прокопий стал первым мучеником за веру Христову в Палестине.
Какие народные приметы и традиции сегодня
Традиции:
- 21 июля православные христиане отмечают день святого Прокопия Кесарийского, в народе праздник называется Прокопий Жнец. С его именин начинали жать рожь, перед этим крестьяне обычно служили молебен в честь святого. После этого накрывали столы, устраивали угощение.
- Продолжали на Прокопия и заготавливать корма для скота.
Приметы:
- Какая погода на Прокопия, такая будет и 2 августа на Ильин день.
- Если 21 июля на небе молодой месяц, то по погоде можно определить, каким будет август.
- Если колосок на Прокопия заткнуть за пояс, то к концу лета спина болеть не будет.
Что нельзя делать в этот день
- В этот день отмечают праздник иконы Казанской Божьей Матери. Оно не относится к 12 крупнейших церковных праздников, поэтому работать не возбраняется. Однако верующие знают, что в этот день все-таки лучше пойти в церковь, помолиться, а не затевать обычные и важные дела или стирать и убирать. Считается даже, что тяжелая работа в этот день не дает весомых результатов.
- В день празднования Казанской Божьей Матери не рекомендуют ссориться, плакать, грустить или сожалеть о прошлом.
- Сегодня не сидите дома, а отправляйтесь в гости к своим друзьям и родственникам.
- Купаться в этот день нельзя, ведь можно потревожить Водяного.
Что произошло в этот день
- 356 до н. е. — в ночь с 20 на 21 июля Герострат сжег храм Артемиды в Эфесе.
- 365 — землетрясением частично разрушено одно из семи чудес света — Александрийский маяк. Окончательно маяк был разрушен в результате очередного землетрясения 1375.
- 1773 — Папа Римский Климент XIV издал буллу о запрете Ордена иезуитов.
- 1774 — подписан Кючук-Кайнарджийский мирный договор, по которому было установлено независимость Крымского ханства.
- 1822 — создание Первой Мексиканской империи.
- 1944 — Иосиф Сталин подписал декрет о депортации из Кавказа турок-месхетинцев.
- 1969 — американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин в рамках полета "Apollo 11" выходят на поверхность Луны.
- 1992 — сторожевой корабль Черноморского флота СКР-112 поднял украинский флаг и отправился в Одессу чтобы войти в состав ВМС Украины.
- 2013 — вступил на престол король Бельгии Филипп I.
Кто родился в этот день
- 1882 — Давид Бурлюк, украинский художник-футурист, поэт, теоретик искусства, литературный и художественный критик, издатель.
- 1898 — Георгий Лангемак, украинский советский ученый, один из пионеров ракетной техники и один из основных авторов реактивного миномета «Катюша» .Репресований в 1938
- 1899 — Эрнест Хемингуэй, американский писатель.
- 1906 — Елена Телига, украинская поэтесса, публицист, литературный критик, деятель ОУН.
- 1907 — Олег Ольжич (Олег Кандыба), украинский поэт, археолог и политический деятель, один из ведущих деятелей ОУН.
- 1951 — Робин Уильямс, американский актер, лауреат "Оскара" (1998) ( "Умница Уилл Гантинґ") "Миссис Даутфайр", "Попай", "Куда ведут мечты", "Джуманджи").
- 1966 — Наталья Николаишин, солистка Национальной оперы Украины.
- 1971 — Шарлотта Генсбур, франко-британская — актриса и певица. Дочь Джейн Биркин и Сержа Генсбура, родители которого эмигрировали из Харькова.
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