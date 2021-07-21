Глава ВОЗ рассказал, что может остановить коронавирус в каждой стране

Глава ВОЗ рассказал, что может остановить коронавирус в каждой стране

По его словам, пандемия закончится, когда мир решит закончить с ней.

К сентябрю 2022 года Всемирная организация здравоохранения планирует, что 70% населения в каждой стране получит прививки от коронавируса.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Нет вакцины против ВИЧ, болезни Альцгеймера и этот перечень очень и очень длинный. С COVID-19 все иначе. Пандемия может быть под нашим контролем. У нас есть все, чтобы спасать человеческие жизни", — заявил он.

"Наша цель – глобальное восстановление. Мы можем положить конец пандемии. Чтобы выполнить цель о вакцинации 70% населения к сентябрю, нам потребуется 11 млрд вакцин. Это потребует срочных мер. Но сейчас происходит беспрецедентный кризис, и он требует беспрецедентных мер", — сказал Гебрейесус.

По его словам, пандемия закончится, когда мир решит закончить с ней.

Напомним, что ранее руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко заявил, что украинцам важно вакцинироваться именно сейчас, пока нет роста заболеваемости COVID-19, которое эксперты прогнозируют в ближайшее время. Поскольку специалисты прогнозируют, что вспышка "может быть очень серьезной". К примеру, в Нидерландах, где были схожи с Украиной темпы падения заболеваемости, эти же показатели за неделю выросли в десять раз.

Как сообщалось, в Украине могут запустить вакцинацию от коронавируса в аптеках.

Ранее ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе в новом исследовании выяснили, какие вакцины могут годами защищать от коронавируса. Подробно об этом читайте здесь.

Новости Украины: стартует последний этап вакцинации против коронавируса

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