В Украине могут запустить вакцинацию от коронавируса в аптеках — ЦОЗ

В Украине могут запустить вакцинацию от коронавируса в аптеках — ЦОЗ

Этот вопрос еще прорабатывается.

В Украине могут запустить вакцинацию от коронавируса в аптеках.

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Как сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Роман Родина в эфире телеканала "Дом", сейчас этот вопрос еще прорабатывается.

"Сейчас мы прорабатываем вопрос вакцинации в аптеках. Здесь окончательного решения пока нет, но прорабатываются именно нормативные моменты, каким образом это можно позволить, чтобы можно было вакцинироваться даже в аптеках. Тем более, у нас будет сезон гриппа, и вакцинация от гриппа также будет актуальна осенью", — заявил глава ЦОЗ.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. По состоянию на 16 июля в целом проведено 3 899 890 прививок, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1 360 256 украинцев.

Напомним, ранее начальник Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса в случае принятия соответствующего решения главным государственным санитарным врачом Украины Игорем Кузиным.

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