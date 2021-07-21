Три знака, которым сегодня не стоит обращать внимания на мелочи

Сегодня, 21 июня, обращать внимание на мелочи не рекомендуется всем знакам Зодиака, но для трех из них они станут бессмысленной тратой энергии, необходимой для жизни и работы.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам, которые славятся широтой своей души, неприятно будет узнать, что люди, которым они доверяли, считая их близкими, за глаза негативно отзываются о них. Обида – а за ней и желание устроить грандиозный скандал, высказав непорядочному человеку все, что представители знака о них думают, – станет первой реакцией на подобного рода вероломство. Но, успокоившись, они довольно быстро поймут, что инцидент не стоит такой бурной реакции – нужно просто перестать общаться с теми, кто их разочаровал.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы – особенно те из них, кто успешен в профессиональном плане – могут столкнуться с завистью со стороны коллег, увы, такого понятия, как сглаз, еще никто не отменял. Однако, по здравому размышлению, представители знака поймут, что угодить всем невозможно, а значит, не стоит и пытаться сохранить хорошие отношения с теми, кто не может дотянуться до их уровня. Надо – как и впредь – упорно работать, не обращая внимания на недоброжелателей: как известно, собаки лают, а караван идет.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, несмотря на присущую им самоуверенность, часто страдают от приступов ревности. Вот и сегодня они по какой-то причине заподозрят любимого человека в неверности, из-за чего начнут отчаянно переживать. К счастью, они очень быстро смогут убедиться в том, что их подозрения не имеют под собой оснований, а значит, и переживать по этому поводу смысла нет. Желательно извиниться перед любимым человеком, а на будущее запомнить: прежде чем впадать в истерику, нужно убедиться, что для нее есть повод.

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