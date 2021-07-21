21 июля в истории: первый человек на Луне и издание последней книги "Поттерианы"

21 июля в истории: первый человек на Луне и издание последней книги "Поттерианы"

В этот день Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны.

21 июля отмечается Национальный день Бельгии — это чуть ли не самое главное событие в стране. Праздник берет начало в 1831 году, когда в результате выборов на королевский престол взошел Леопольд I.

Рассказываем, которые еще важные исторические события произошли в этот день.

Знаменательные даты

356 до н. э. — в ночь на 21 июля Герострат сжег храм Артемиды в Эфесе.

1774 год — подписано Кючук-Кайнарджийский мирный договор между Российской и Османской империями, который завершал русско-турецкую войну 1768-1774 годов по которому было установлено независимость Крымского ханства.

1822 год — создание Первой Мексиканской империи.

1969 год — строительство американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин в рамках полета "Apollo 11" сошли на поверхность Луны.

В 2007 году в Индии по результатам выборов новым президентом впервые за 60-летнюю историю независимости страны стала женщина. Пратибха Патил получила почти две трети голосов избирателей.



В 2007 году в начале суток в 0:00:01 поступила в продажу последняя, седьмая книга Джоан Роулинг и серии романов о приключениях юного волшебника Гарри Поттера ( "Гарри Поттер и Дары смерти").

Associated Press

В 2009 году в селе Молочки Чудновского района работники СБУ и ГПУ задержали Алексея Пукача.

Пукач - бывшие й генерал, экс-начальник департамента внешнего наблюдения МВД, в 2000 году убил журналиста Георгия Гонгадзе. Выяснилось, что Пукач все это время жил в Украине, занимался сельским хозяйством.

2013 год — вступил на престол король Бельгии Филипп I.

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